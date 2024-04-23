Заблокировали на стоянке? Вот что нужно сделать в первую очередь

Глава ГИБДД разъяснил порядок действий владельца машины, запертой на парковке

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Приедет ли ГИБДД на вызов, если сосед запер меня на придомовой стоянке, не оставив контакта?

Василий С., г. Самара

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Приедет. На дворовые территории и жилые зоны распространяются положения законодательства о дорожном движении. Так, пункт 12.4 Правил дорожного движения запрещает остановку в том числе в местах, где транспортное средство сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств.

Части 4 и 6 статьи12.19 КоАП РФ устанавливают ответственность за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств. При этом транспортное средство подлежит задержанию на основании части 1 статьи 27.13 КоАП РФ.

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