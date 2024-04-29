Старый золотник пришел в негодность – можно поставить деталь нового образца?

Эксперты «За рулем» рассказали, в чем отличие старых и новых золотников

В свежем номере журнала «За рулем» эксперты Алексей Ревин и Михаил Колодочкин исследуют, казалось бы, копеечные детали – шинные вентили с колпачком. Но ведь от них зависит очень многое, поэтому есть масса нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

— Вентиль построен вокруг унифицированного устройства – золотника. Это клапан, который открывается при нажатии на шток, пропуская после этого воздух в обе стороны – например, к манометру и от насоса. После снятия давления со штока клапан закрывается. Золотники могут иметь два основных варианта исполнения – длинные и короткие. У коротких пружина спрятана внутри корпуса, а у длинных установлена снаружи. Сегодня больше распространены золотники с внутренней пружиной.

Собственно, оба варианта мы наглядно показываем на фото. А можно ли вместо старого поставить новый? Да, отвечают эксперты – короткий (новый) и длинный (старый) золотники взаимозаменяемы, и сопротивление воздуху оказывают примерно одинаковое.

Золотники старого (вверху) и нового (внизу) образцов полностью взаимозаменяемы

Однако это – скорее исключение: разница в «вентильном» вопросе есть буквально на каждом шагу. Камерные и бескамерные, летние и зимние шины, литые и штампованные, большие и маленькие колесные диски – эти маленькие трудяги-вентили есть на любом пневматическом колесе...

Поэтому вспоминаем, как устроен вентиль, какие у него есть вариации и какими колпачками нужно закрывать его отверстие – в майском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Под колпачком», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.