Карьера в такси: как из водителя стать директором таксопарка

Работа в такси для кого-то становится источником дополнительного заработка, а для кого-то — основной занятостью. Она позволяет гибко планировать свой день и выбирать комфортные часы работы, а доход зависит только от самого водителя.

Как и в любой другой профессии, здесь есть возможности для карьерного роста. Главное, чтобы было желание, знания и стремление. Пример тому – три истории развития карьеры, которыми с нами поделились бывшие водители такси.

История первая. Из ресторана – в менеджеры таксопарка

До прихода в такси Азис работал в ресторане. Работодатель регулярно задерживал выплаты, а мужчине было важно каждый день быть при деньгах. После недолгих раздумий Азис ушел из ресторана в такси. Теплая и дружеская атмосфера в коллективе таксопарка окончательно убедила Азиса в том, что он сделал правильный выбор. Работу он любил и работал с полной отдачей, без замечаний от руководства и с массой положительных отзывов от клиентов. Никто не удивился, когда начальник автопарка предложил ему стать менеджером отдела аренды.

На новой должности Азису пригодились навыки общения, наработанные за рулем. Теперь в его обязанности входит собеседование с кандидатами, работа с начинающими водителями, подбор авто. Собственный опыт работы на линии помогает Азису в кураторстве. Для своих подчиненных Азис старается быть примером, а потому постоянно развивается в любимом деле. Недавно мужчину повысили до старшего менеджера. Следующая карьерная цель – повышение до руководителя таксопарка.

История вторая. Водитель-автомеханик

Адам приехал в Москву в 2010 году – учиться на автомеханика. Чтобы содержать себя во время учебы, устроился в ресторан быстрого питания. Параллельно получил водительские права и решил, что следующая работа точно будет связана с машинами. Так и случилось. Некоторое время Адам проработал на грузоперевозках, но из-за частых задержек выплат решил сменить работу и устроился в такси: привлекли стабильный заработок и гибкий график. В один момент таксопарку потребовался механик, и Адам, имея за плечами соответствующий диплом, вызвался помочь. Работа понравилась: с коллегами сложились доверительные отношения, а ответственность за работу таксопарка заряжает уверенностью и позволяет гордиться собой. В свободное время Адам продолжает подрабатывать водителем на линии – он мечтает открыть свой магазин и планирует совмещать эту деятельность с работой в таксопарке, чтобы чувствовать себя увереннее, если продажи не пойдут.

История третья. Как стать директором

Работа Игоря всю жизнь вертелась вокруг автомобилей. Проекты были самые разные: автосервисы, салоны шиномонтажа, точки по продаже запчастей. Как выразился герой, «какие-то приносили прибыль, какие-то – забирали». К 2013 году череда кризисов привела к тому, что мужчина остался и без бизнеса, и без денег. Двое детей, ответственность перед родными, накопившиеся долги – все это не позволило Игорю унывать и замотивировало быстрее искать решение проблемы. Еще с советских времен мужчина помнил, что в такси можно хорошо заработать. Машина была, время и желание работать – тоже. Так Игорь оказался на линии.

В середине 2010-х в стране активно развивались агрегаторы такси. Они привлекали удобством и выгодными условиями: потоком клиентов, бонусами, графиком. Услышав об этом от знакомых водителей, Игорь решил стать партнером сервиса.

В то время, да и сейчас тоже, агрегаторы предлагали и предлагают бонусы таксистам-партнерам за привлечение новых водителей. Игорь, имея за плечами опыт ведения бизнеса, стал активно пользоваться реферальной программой. В течение дня развозил пассажиров, а по вечерам проводил коллегам-водителям «презентации», где рассказывал о преимуществах агрегатора.

Со временем набралась полноценная команда. Игорь помогал новичкам: давал им полезные знания, делился лайфхаками для успешного прохождения внутреннего экзамена в агрегаторе. Представители сервиса отметили большой поток хороших кандидатов от Игоря, оценили их подготовку и уровень навыков. В итоге Игорь сам стал руководителем таксопарка, сотрудничающего с несколькими сотнями водителей. Со временем зарегистрировал ООО, обзавелся помощниками и стал вести дела на более серьезном уровне.

Вскоре бизнес вырос в огромный парк, в подчинении оказались тысячи водителей из 16 городов-миллионников. Сотрудники Игоря уважают: прислушиваются к его советам: понимают, что он сам прошел их путь, вдохновляются его историей. А самому Игорю доставляет удовольствие выступать примером и источником мотивации.