В регионах запретили иностранцам работать в такси. Что произошло?

Для работы водителем такси теперь требуется российское гражданство

Для работы водителем давно уже нужно иметь российское водительское удостоверение, а теперь подобное требование стали применять и к гражданству: если у водителя нет российского гражданства, то в некоторых регионах России работать в такси он не сможет.

Про тарифы

Поскольку такси – это рынок, который регулируется спросом и предложением, тарифы меняются мгновенно. Если машин на линии мало и их не хватает для того, чтобы вывезти всех пассажиров, цены тут же взлетают вверх. Каждый пассажир легкового такси знает, что в дождь или снег машину надо ждать дольше, цена на поездку выше порой в два раза, а некоторые пассажиры и вовсе не могут уехать, так как «свободных машин нет».

Очевидно, что пассажиру нужно ехать, а не шашечки, поэтому гражданство водителя его волнует в последнюю очередь. Дешево и быстро – вот два главных критерия для пассажира.

А если водителей (и машин на линии) вдруг не хватает, даже в обычный день возникнет эффект «плохой погоды», когда работающие таксисты не могут выполнить весь объем заказов. Что делать? Ехать автобусом и ловить машину «с руки»? А это, кстати, незаконно: если у водителя нет разрешения на работу в такси, это может привести к правовым последствиям – конечно, если поймают.

Но ловля попутки «с руки» – это неудобно. Отвыкли мы!

Про водителей

Сколько водителей может лишиться работы в такси из-за своего гражданства? В крупных городах России каждый третий водитель – ­иностранец. Вот и считайте…

В городах поменьше доля местных водителей больше, но водители-иностранцы всё чаще встречаются за рулем как такси, так и автобусов – ­местных рабочих рук попросту не хватает. ­Оценим эту долю в 10–15%.

Если в условиях дефицита рабочей силы (безработица в нашей стране находится на исторически минимальном уровне) из транспортной сферы выпадет даже 10% водителей, которым будет нельзя перевозить пассажиров, это приведет к тем же последствиям, что мы видим в непогоду: такси надо будет дольше ждать, а стоить оно будет дороже.

Про зарплаты

Если поездки в такси серьезно подорожают, доходы водителей вырастут, а это значит, что такси станет конкурировать за рабочие места с другими областями экономики. Зачем работать на заводе за 50 тысяч рублей в месяц, если в такси можно заработать в два раза больше?

Рабочий уходит с завода на высвободившееся место водителя такси (вместо мигранта), на заводе образуется вакансия, которую нужно заполнить, но на указанную зарплату никто не идет – проще пойти и поработать в такси за большие деньги. Мигранта тоже не возьмешь – хотя бы из-за отсутствия квалификации. Завод вынужден поднимать зарплату, что приводит к повышению цен на его продукцию. В конце такой цепочки всегда инфляция.

Про такси

Спрос на услуги такси постоянно растет – за последние годы не было ни одного случая, за исключением локдауна в ковид, когда бы спрос на услуги такси падал. Мы привыкли к тому, что можно заказать машину с водителем нажатием одной кнопки и по приемлемой цене.

Если возникнет дефицит водителей, в том числе и по причине административных запретов, нам придется свыкаться с ухудшением качества такси, а также с ростом цены на ставшую привычной услугу. Просчитано ли это транспортными чиновниками? Время покажет.