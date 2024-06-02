Как сделать наши дороги безопаснее? Есть три пути

Президент поставил цель снизить смертность на автодорогах в полтора раза

Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В нем перечислены основные показатели, которых должна достичь страна. Говорится в указе и о смертности в ДТП: поставлена цель снизить к 2030 году смертность на дорогах в полтора раза относительно показателя 2023 года.

На троих

Как известно, ДТП – результат взаимодействия трех компонентов системы «человек – дорога – автомобиль».

Вот пример для простоты понимания. Неопытный водитель едет по отличной дороге на хорошем современном автомобиле. Если он вдруг из-за неопытности потеряет управление и попадет в ДТП, велика вероятность, что он не погибнет, так как в автомобиле восемь подушек безопасности, а потоки разделяет отбойник.

Если же дорога будет похуже, да без отбойника, то та же авария закончится гораздо печальнее, так как вылет на встречку всегда приводит к тяжелым последствиям. Но все-таки есть надежда, что современный автомобиль спасет как водителя, так и пассажиров.

А вот если неопытный водитель едет по плохонькой дороге, не оснащенной никакими средствами безопасности, да еще на пожилом ВАЗ‑2107, то при столкновении со встречным автомобилем уже ничто не спасет ни водителя, ни пассажиров. Все погибнут. А если и встречный автомобиль такой же, жертв будет больше.

Как воздействовать на все компоненты системы?

Штрафы

Воздействие на водителя с целью соблюдения ПДД осуществляется на 90% с помощью системы фотовидеофиксации нарушений. По количеству штрафов наша страна находится на первом месте в мире, и отрыв от остальных просто колоссален.

Однако статистика показывает, что влияние камер на снижение аварийности достигло своего предела, и на сегодняшний день эта система оказывает лишь поддерживающий эффект из серии «чтобы не расслаблялись».

Дороги

Да, дороги нужно строить, заделывать ямы, модернизировать – чтобы ошибки водителей не приводили к крайне тяжелым последствиям.

Конечно, нужно расширять дороги, добавлять разделительные барьеры, устанавливать искусственное освещение, наносить разметку. Дорога должна смягчать ошибки водителей, а не усиливать их.

К сожалению, нет оснований полагать, что за отведенные шесть лет хотя бы федеральные дороги будут соответствовать всем современным стандартам. Часть дорог можно реконструировать, но это не приведет к снижению смертности в 1,5 раза.

Автомобили

Что остается? Автомобиль! Как показывает статистика, тяжесть последствий ДТП, в которые угодили автомобили возрастом до 10 лет, почти в 2,5 раза ниже, чем тяжесть схожих ДТП с автомобилями возрастными и уставшими.

Если автомобили хотя бы старше 20 лет будут выведены из оборота и заменены на свежие и более безопасные, это приведет к резкому снижению смертности на дорогах при сохранении двух других факторов – поведения водителей и качества дорог – в том же состоянии, что и сейчас.

Да, количество аварий не сократится, но тяжесть последствий в этих ДТП будет существенно ниже. Это самый прямой, понятный и реалистичный путь для реализации озвученных целей.

Классно! Но есть проблема – бешеные цены на автомобили. Не имея лишних денег, люди продолжают донашивать старые машины. Без помощи государства, которое может объявить масштабную программу по замене автопарка, попросту не обойтись.

Я – за программу утилизации. А вы?