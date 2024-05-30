Популярный кроссовер обновился — мы узнали подробности!

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Эксперт «За рулем» рассказал о том, каким будет обновленный Chery Tiggo 7

Посетив Китай в рамках работы на Пекинском автосалоне, эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин попал еще и на отдельную мини-выставку бренда Chery, где были показаны новинки, которые скоро приедут в Россию.

Chery Tiggo 7 2024
Chery Tiggo 7 2024
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Удалось почерпнуть интересное: например, обновленный Tiggo 4 получил такие же фары и оформление боковых секций бампера, как у «старшего» Tiggo 7. Что же касается самой «семерки»...

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Tiggo 7, в свою очередь, «повысили» до Tiggo 8, у него появился тот же узор фар. Задняя оптика стала такой же, как на обновленной «четверке». Профиль кузова не изменился, зато серьезно прошлись по салону.

Двойной дисплей стал слегка изогнутым. Появился проекционный дисплей и камера над ступицей руля, следящая за состоянием водителя. Настройками микроклимата заведует узкая полоса сенсорных клавиш под центральными дефлекторами. Спорное решение: панель получается «слепой».

Chery Tiggo 7 2024

Переоформлен тоннель между передними сиденьями и джойстик коробки передач – он теперь «хрустальный», с изображенной внутри головой тигра. Надо подкинуть китайцам идею для нашего рынка: заменить хищника на объемную розочку – на радость тем, кто помнит советский тюнинг.

А если серьезно, то Tiggo 4 и Tiggo 7 явно готовятся к встрече с российским рынком, потому что обе выставленные машины были с полным набором обогревов. Но когда именно они у нас появятся, пока неясно.

Chery Tiggo 7 2024
Chery Tiggo 7 2024

Помимо этого, Кириллу удалось как следует рассмотреть новые Chery Tiggo 9 и Jaecoo EJ6 – читайте об этом в июньском номере журнала «За рулем» – скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Публикация подготовлена по материалам статьи «Для своих», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За РулемИннокентий Кишкурно
30.05.2024
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