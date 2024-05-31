Китайцы не ездят на машинах, которые продают нам... За одним исключением!

Эксперт назвал кроссовер, который добился популярности и в России, и в Китае

Китайские машины завоевывают Россию, но знаете ли вы, что это совсем не модели, что популярны в самом Китае? В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев рассказывает о том, как устроен китайский авторынок и автопром КНР. Выводы интересные: конечно, о сравнении цен, а еще – об иерархии китайских марок и о том, чем автомобилист-китаец отличается от россиянина за рулем.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

— Первое и главное, что определяет различия двух рынков: китайцы ныне обожают электротягу, а мы по-прежнему верны ДВС. Самая продаваемая модель в Китае – электрический кроссовер Tesla Model Y, и еще четыре электромобиля входят в Топ‑10.

Даже если отбросить все «электрички», картины всё равно слабо сопоставимы. Популярный у нас Haval Jolion в Китае не продают – он задуман как экспортная модель. А редкое совпадение интересов – Geely Monjaro. В России он замкнул десятку лучших продаж в прошлом году, в Китае – на 28‑й позиции (из 711 моделей).

Changan, весьма почитаемый китайцами, россияне только начали изучать. Chery у нас – лидер среди китайских компаний, на родине – лишь пятый среди китайских и пятнадцатый среди всех.

Geely Monjaro

Кто есть кто в китайских топах автомобилей-бестселлеров? Смогла бы наша Гранта быть успешной в Китае? Какова разница в ценах на определенную модель в Китае и в России? Обо всем этом – на страницах июньского номера «За рулем». Скоро в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «На вкус и цвет», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.