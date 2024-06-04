Иномарки (не китайские) с пробегом в РФ: выбрали лучшие варианты

«За рулем»: 6 лучших седанов европейских марок нашей сборки на вторичке

Что ищем?

Седаны классов В и С европейских брендов, собранные в РФ

Возраст: 6–10 лет

Пробег: до 100 тысяч км

Цена: 1–2 млн рублей

Ford Focus III

Длина 4534 мм, клиренс 160 мм, багажник 372 л.

Салон тесный, багажник маленький. Зато электроники хоть отбавляй. Цена: 1,2–1,5 млн за машины 6–8 лет с пробегами до 100 тысяч км.

По механической части у Фокуса всё хорошо, засада – с главными агрегатами.

Гидроавтомат 6F35 сочетается с турбомотором 1.6 (150 л. с.) – перегревы, пробои прокладок, разрушение поршней, течи во впускном тракте. Или с очень редким дизелем 1.5 (120 л. с.) – восьмиклапанным, но не чугунным. Ресурс у него нормальный, однако клапан EGR засоряется каждые 30–50 тысяч км, и проблемная турбина.

Топовый атмосферник 2.0 (160 л. с.) неплох, но у него прямой впрыск, а дружит он только с роботом Getrag 6DCT450. Сцепления здесь мокрые, хотя сгорают всё равно быстро. Плюс засоряющиеся соленоиды и ненадежный демпфер маховика.

Однозначно рекомендовать можно только старый Duratec 1.6 (105, 125 л. с.) в сочетании с МКП. Робот 6DCT250 с двумя сухими сцеплениями, умирающими после 40–50 тысяч км, не прельщает и после модернизации.

Opel Astra J

Длина 4658 мм, клиренс 165 мм, багажник 460 л.

Поколение К у нас не продавали, а машины поколения J – не моложе 9 лет. Цена: 1–1,3 млн рублей. Концептуально модель схожа с Фокусом: добротные кузов и ходовая, много электроники. И куча спорных агрегатов.

Турбо 1.4 (140 л. с.) – чугунный блок, распределенный впрыск и ресурс под 300 тысяч км. Но очень капризен: залегают кольца, большой расход масла, засоряется система вентиляции, ненадежные помпа и ролики цепного привода ГРМ. Старший турбомотор 1.6 (170, 180 л. с.) ничем не лучше.

Самые надежные – старые атмосферники 1.6 (115 л. с.) и 1.8 (140 л. с.). С трансмиссиями тоже сложно: МКП с индексом F17 страдает подшипниками, а более крепкая M32 сочетается только с турбомоторами. «Джиэмовский» гидроавтомат 6T40/6Т45 наделен врожденной болячкой – лопается пружинный диск – и слишком нежными соленоидами. Жить с ним, впрочем, можно, и ресурс достаточный.

Peugeot 408

Длина 4703 мм, клиренс 178 мм, багажник 560 л.

Модель у нас «не зашла», несмотря на привлекательные цены, но на вторичке присутствует обильно. Цена: 1–1,4 млн рублей за машины с пробегом до 100 тысяч км.

Подвеска усилена под российские условия. Кузов тоже очень стойкий. Оснащение простовато, но всё необходимое есть. Большинство машин – с моторами 1.6 семейства ЕР6, атмосферным (120 л. с.) или турбо (150 л. с.). Оба модернизированы, но капремонт всё равно назревает к 150 тысячам км или раньше. Течи, закоксовка, высокий угар масла, слабые цепь ГРМ, термостат и водяная помпа.

Доверие вызывают только атмосферник ЕС5 1.6 (115 л. с.) и дизель DV6CM 1.5 (114 л. с.) – простые и надежные. Дизель к тому же для нас упростили, убрав сажевый фильтр. Сочетается он лишь с механикой, у ЕС5 может быть четырехступенчатый автомат АТ8. Это продолжатель ненадежной коробки AL4, и не все болезни вылечены.

На 150‑сильной версии применен гидроавтомат АТ6 (Aisin TF‑70SC). Среди аналогов он тоже не эталон, главным образом из-за крохотного тепло­обменника и частых перегревов.

Renault Fluence

Длина 4622 мм, клиренс 170 мм, багажник 530 л.

Простецкая машина без обилия электроники, по стоимости выгодно отличался от Фокусов и Астр. Продавали до 2016 года. Цена самых свежих экземпляров – от 0,8 млн рублей, но машин с небольшими пробегами очень мало.

Все моторы атмосферные и хорошо нам знакомы. Базовый Renault К4М 1.6 (106 л. с.) в ходу был до 2014 года. Затем остались только ниссановские H4M 1.6 (114 л. с.) и M4R 2.0 (138 л. с.). У всех есть определенные недомогания, но в целом это надежные выносливые агрегаты с ресурсом 300+.

Гидроавтоматы аннулировали при рестайлинге (2013). Далее – только вариаторы Jatco JF015E с мотором 1.6 и JF016E с мотором 2.0. До 50–80 тысяч км всё замечательно, а потом как повезет, многие не доживают до 150 тысяч. Если хотите больше ездить и меньше тратить на ремонт, оптимальна любая версия с МКП – механика у Renault толковая.

Ходовая хороша, кузов держится недурно. Поругивают дефекты сборки, «шумку», скромное оснащение да быстрый износ «экокожи» – тканевая отделка салона предпочтительнее.

Skoda Octavia III

Длина 4659 мм, клиренс 155 мм, багажник 568 л.

Формально это не седан, а лифтбек. Некогда лидер российских продаж в гольф-классе. Цена: 1,4–2,1 млн за шестилетние машины с пробегом до 100 тысяч км. Кузов и подвеска сделаны на совесть, оснащение богатое, но вот убедительных силовых агрегатов мало. Наддувные моторы 1.4 (150 л. с.) и 1.8 (180 л. с.) на Октавию А7 пришли в новых поколениях. Исчез пугающий масложор, у 1.4 хилую цепь ГРМ заменили ремнем, у 1.8 усилили механизм натяжения. Но к 100 тысячам км всё равно можно ожидать закоксовки колец, отказов водяного насоса, термостата и регулятора давления наддува. Дорогие форсунки прямого впрыска и ТНВД – тоже не долгожители.

Эксклюзивно для России Октавию оснащали атмосферником 1.6 (110 л. с.). В 2015 году его довели до ума, дважды поменяв конструкцию поршней (угар масла был велик) и креплений фазорегулятора. По ресурсу и надежности этот мотор лучший.

Дизель 2.0 (150 л. с.) неплох, но редок, дорог в содержании и сочетается только с роботом. Роботов два – с сухими сцеплениями (для маломощных моторов) и с мокрыми. Модернизировали их непрестанно, мехатроник и узел сцеплений стали чаще доживать до 120–140 тысяч км, но назвать DSG долгожителем по-прежнему нельзя.

А вот МКП двух типов способны пережить любой мотор. И только атмосферник сочетается с гидроавтоматом Aisin TF‑60SN – у него есть мелкие ­изъяны, но в целом коробка живучая.

Volkswagen Jetta VI

Длина 4659 мм, клиренс 165 мм, багажник 510 л.

Седан на базе Гольфа. Продан невеликим тиражом – непонятно почему, машина-то не хуже Октавии. На вторичке Jetta дешевле Октавии: от 1,3 млн рублей за шестилетние машины.

Набор агрегатов тот же, разве что мотор 1.4 встречается в двух версиях – 125 и 150 л. с. Попадаются «пришельцы» с американского рынка с 2‑литровыми атмосферниками.

Проблемы турбомоторов и роботов идентичны Октавии. Атмосферник 1.6 также сочетается с механикой или гидроавтоматом.

По шасси Jetta и Octavia – родственники. Коррозионная стойкость равная. Собирали их на одном заводе – в Нижнем Новгороде.

Разница есть в подвесках: у Джетты сзади многорычажная схема, у Октавии в базе – поперечная балка, а многорычажка только при моторах свыше 150 л. с. Нюансы оснащения: Джетту проектировали под американские запросы, элементов комфорта меньше и набор электроники проще. Но при этом у нее непревзойденная эргономика.

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