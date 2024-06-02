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Лучше, чем в Европе: Как строили первую дорогу между Москвой и Петербургом

«За рулем» вспомнил историю постройки первого шоссе между Москвой и Петербургом

На всю Москву всего три «бензино-колонки»: как жили и работали первые советские таксисты?

Первое шоссе, связавшее Петербург и Москву, было завершено в 1746 году. Но, практически сразу после изнурительной Отечественной войны, Александр Благословенный повелел приступить с 1 января 1817 года к постройке нового Московского шоссе, «отделывая оное ежегодно до Москвы во всём совершенстве на столько верст, сколько по средствам признается возможным».

Первое шоссе, связавшее Петербург и Москву
Первое шоссе, связавшее Петербург и Москву

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Вопрос на засыпку: где припаркован автомобиль Воланда?

К концу 1825 года был готов участок от Петербурга до Новгорода (180 верст). Окончательно работы были завершены в 1834 году – уже при Николае Первом. По словам современника, обновленное московское шоссе «превосходило великолепием и красотою все европейские дороги».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Вопрос с подвохом: что делать, если нет моста, а на другую сторону надо? Ответ тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
02.06.2024
Фото:Wikimedia
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