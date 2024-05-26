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Вопрос с подвохом: что делать, если нет моста, а на другую сторону надо?

«За рулем» вспомнил кадры из советского фильма с огромным экскаватором ЭШ 14.65

Гордость Родины: самый необычный советский лимузин

В наивном фильме Григория Александрова «Русский сувенир» 1960 года иностранцев, случайно оказавшихся после аварии самолета где-то у Байкала, увозят оттуда на ЗИМах. А когда недостроенная дорога вдруг упирается в котлован, автомобили бодро заезжают в гигантский ковш шагающего экскаватора ЭШ 14.65 емкостью 14 кубометров!

Ошарашенных заморских гостей лихо перетащили туда, где дорога уже построена. И никакой мост не понадобился – знай наших!

Шагающий экскаватор ЭШ 14.65
Шагающий экскаватор ЭШ 14.65

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Советские тракторы, которые выглядят как произведение искусства (видео)

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Вопрос на засыпку: где припаркован автомобиль Воланда? Ответ тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:YouTube
Количество просмотров 14
26.05.2024
Фото:YouTube
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