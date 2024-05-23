Вопрос на засыпку: где припаркован автомобиль Воланда?
«За рулем» рассказал историю скульптуры, посвященной роману «Мастер и Маргарита»
Грач, которому Михаил Булгаков однажды доверил везти Маргариту, поменяв несколько мест парковки, в итоге остановился на Земляном валу у Сивякова переулка.
Автомобиль-памятник можно разглядывать долго – тут и забавный рисунок протектора в виде карточных мастей, и задние фонари в виде рук, сжимающих бытовые лампочки, и какой-то ананас возле рулевой колонки.
Ограничена ли здесь продолжительность парковки? Об этом знает только грач.
Скульптура «Автомобиль Воланда», автор – А. И. Рукавишников
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Фото:Ярослав Чингаев/ТАСС
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23.05.2024
Фото:Ярослав Чингаев/ТАСС
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