Вопрос на засыпку: где припаркован автомобиль Воланда?

«За рулем» рассказал историю скульптуры, посвященной роману «Мастер и Маргарита»

Грач, которому Михаил Булгаков однажды доверил везти Маргариту, поменяв несколько мест парковки, в итоге остановился на Земляном валу у Сивякова переулка.

Автомобиль-памятник можно разглядывать долго – тут и забавный рисунок протектора в виде карточных мастей, и задние фонари в виде рук, сжимающих бытовые лампочки, и какой-то ананас возле рулевой колонки.

Ограничена ли здесь продолжительность парковки? Об этом знает только грач.

Скульптура «Автомобиль Воланда», автор – А. И. Рукавишников

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