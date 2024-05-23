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Вопрос на засыпку: где припаркован автомобиль Воланда?

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Грач, которому Михаил Булгаков однажды доверил везти Маргариту, поменяв несколько мест парковки, в итоге остановился на Земляном валу у Сивякова переулка.

Автомобиль-памятник можно разглядывать долго – тут и забавный рисунок протектора в виде карточных мастей, и задние фонари в виде рук, сжимающих бытовые лампочки, и какой-то ананас возле рулевой колонки.

Ограничена ли здесь продолжительность парковки? Об этом знает только грач.

Скульптура «Автомобиль Воланда», автор – А. И. Рукавишников
Скульптура «Автомобиль Воланда», автор – А. И. Рукавишников

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Ярослав Чингаев/ТАСС
Количество просмотров 6
23.05.2024
Фото:Ярослав Чингаев/ТАСС
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