6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

«За рулем»: разобрали самые яркие новинки Пекинского автосалона 2024

За последние пару лет мы поднаторели в китайском автопроме, и теперь на китайских выставках для нас всё больше знакомых машин. Темпы электрификации заставляют задуматься, останутся ли в КНР бензиновые автомобили для нашего рынка. Спешим успокоить: не всё так плохо.

Если бегло посмотреть на китайские (да и глобальные) новинки, покажется, что двигателям внутреннего сгорания оставили место разве что в гибридах. Однако статистика местного рынка гласит, что в нынешнем году спрос на «электрички» идет вниз – их отчасти замещают гибриды с батареями меньшего объема и с бензиновыми моторами. Китайский госплан прогнозирует резкое обострение конкуренции и, как следствие, снижение цен примерно на 10% за год. Причем отдельные модели подешевели примерно на столько же еще в первом квартале 2024 года.

Что нам с этого? Я вижу сразу три позитивных момента. Без машин с ДВС мы не останемся. Китайские производители ищут спасение в экспорте, что приведет в расширению ассортимента на нашем рынке. А конкуренция вкупе с удешевлением автомобилей в КНР, глядишь, приведет к некоторому снижению цен и в России. Поэтому новинки Пекинского автосалона я изучал с позитивом.

Haval H9

Главная для нас премьера – новое поколение внедорожника Haval H9. Судя по тому, какая толпа окружала машину оба пресс-дня, китайцам он тоже чрезвычайно интересен.

По количеству прямых углов «девятка» теперь уступает, пожалуй, только G‑классу, а по размерам (длина 5070 мм) догнала Land Cruiser 300.

Старый Н9 успел заработать хорошую репутацию в России: достаточно надежный, неплохо едущий для рамника, с хорошей проходимостью. Преемник точно будет не хуже. В частности, ему сохранили блокировки всех трех дифференциалов и понижающую передачу.

Неожиданная новость: у внедорожника будет дизель, что для легковой и недешевой китайской модели нонсенс. В качестве альтернативы бензиновому 2.0 турбо на 224 силы предусмотрен турбодизель 2.4 мощностью 186 л. с. С моторами работают 8‑ и 9‑ступенчатые автоматы соответственно. Если мотор на тяжелом топливе предложат в полном наборе комплектаций (на старом Н9 выбор был урезан), то лидера продаж предсказать несложно.

Круглые фары в квадратных рамках стали фирменной чертой новых Хавейлов. Почему-то на созданном в стране с правосторонним движением внедорожнике пятая дверь распахивается по-японски, отсекая человека от тротуара.

Интерьер вышел на принципиально другой уровень. Дорогие материалы, по центру – «телевизор» диагональю 14,6 дюйма. Вокруг изогнутого селектора коробки передач – россыпь физических клавиш. Среди них – вот спасибо! – управление обогревом и вентиляцией сидений. А еще есть восемь программ массажа и обилие опций, делающих Haval H9 ­премиальной машиной без натяжек.

У нас Haval H9 появится во второй половине года. Предшественник продается за 4,1–4,3 млн рублей без учета скидок. Новинка же наверняка подопрет по цене Tank 500 и будет стоить около 5,5–6,3 млн. Не верите в такой рост? Exeed TXL и VX после заурядного рестайлинга прибавили по 1–1,5 млн.

«Девяткой» российские премьеры Хавейла не ограничатся. Начались продажи компактного кроссовера H3 длиной 4520 мм и стоимостью 2,6–3,1 млн. А под индексом Н7 до конца года появится Dargo второго поколения длиной 4705 мм, представленный год назад в Шанхае (ЗР № 6, 2023).

Jetour

В прошлом году еще только готовящаяся к запуску в России марка Jetour удивила монструозным (5,3 метра в длину) концептуальным внедорожником Т3. С тех пор Т‑серия разрослась.

Мы уже знакомы с серийным среднеразмерным кроссовером Т2 (ЗР № 5, 2024). В России он продается с 245‑сильным турбомотором 2.0, роботом и полным приводом с блокировкой заднего дифференциала. На мотор-шоу показали гибридную версию Shanhai T2, внешне ничем не отличающуюся. Двигателю 1.5 помогают два электромотора, выдавая общими усилиями 381 л. с. и 610 Н·м. Привод полный, глубина преодолеваемого брода достигает 700 мм. При вылазках на природу энергией из тяговой батареи (26,7 или 43,2 кВт·ч в зависимости от версии) можно питать разное оборудование или штатный кондиционер. А в обычных условиях аккумулятор даст до 208 км пробега на электричестве.

В Китае гибридный Jetour Shanhai T2 стоит в полтора раза дешевле, чем у нас – чисто бензиновый. Тем не менее, через год новинку обещают привезти в Россию. Также в семейство «двойки» войдет удлиненная на 250 мм версия с третьим рядом сидений – прибавка реализована за счет заднего свеса.

В I квартале 2025 года до нас доберется Jetour T1. Среди Т‑моделей он самый младший, но отнюдь не маленький: 4705×1967×1837 мм при базе 2800 мм. Рамы у Т1 нет, в базе будет турбомотор 1.5, робот и, скорее всего, передний привод. А вот старшие версии окажутся посерьезнее: с двигателем 2.0, классическим автоматом, двумя блокировками – «центра» и задней межколесной. Стиль экстерьера и салона – в духе старшей модели Т2, но с поправкой на отсутствие запаски на пятой двери.

Если Т1 выглядел полностью готовой серийной машиной, то Jetour T5 – чистой воды концепт-кар с отсутствующим интерьером. Вот это уже серьезный рамник внушительных размеров: длина 5173 мм, база 2850 мм. Выставочный образец щеголял фарами на крыше и капоте, гипертрофированно крупными накладками арок и всем положенным суровому «проходимцу» антуражем. Внедорожник планируют выпустить в виде сверхмощного гибрида отдачей за 750 сил. Возможно, появятся и версии попроще.

Интересно, что в России машину уже анонсировали под индексом Т3. И это логично, ведь «пятеркой» на нашем рынке станет… прошлогодний шанхайский прототип Jetour T3 длиной больше 5,3 м. Не удивляйтесь путанице, для китайцев подобные метания в порядке вещей.

Jaecoo

Марки Omoda, Jaecoo и Chery выступили скромно. На всех – ни одного громкого дебюта. Omoda выставила электрический кроссовер Е5, который формально справил премьеру еще год назад в Шанхае. Его российская сертификация закончена, и машина вот-вот появится у наших дилеров.

От бренда Jaecoo красовались с виду обычные кроссоверы J7 и J8. Новизна – в приставке PHEV. Это подзаряжаемые гибриды. Такие версии тоже появятся на российском рынке до конца года. Из внешних отличий только «энергосберегающие» литые диски и лючки в обоих задних крыльях. Под одним – горловина бензобака, под вторым – зарядный разъем. На обеих машинах стоит турбомотор 1.5 с электрической надстройкой.

Характеристики пока даны фрагментарно. О «семерке» известно, что она проезжает на электричестве до 88 км. По косвенным признакам можно предположить, что нутро здесь такое же, как на гибридном Chery Tiggo 7. В частности, у них одинаковый максимальный крутящий момент – 525 Н·м.

У Chery бензоэлектрическая версия дороже топовой переднеприводной (гибрид тоже имеет привод только на одну ось) на миллион рублей. ­Поэтому аналогичную доплату стоит ожидать и для Jaecoo J7 PHEV.

J8 PHEV покруче будет. У него максимум тяги составляет аж 915 Н·м, разгон до сотни заявлен за 5,4 с, а на пятой двери красуется шильдик AWD. Поэтому при цене максимальной комплектации обычного Jaecoo J8 в 5,1 млн рублей гибрид может улететь по стоимости за 6,5 млн. А это уже территория ­Эксида VX и Танка 500. О других новинках Chery и Jaecoo, с которыми удалось познакомиться поближе.

Hongqi

Основу производственной программы марки Hongqi составляют модели Н‑ и HS-серий (седаны и кроссоверы соответственно). Особняком стоит сверхдорогой лимузин L5 для партийной элиты Китая. Его новое поколение представили год назад. Цена машины, в пересчете на рубли, – от 63 млн.

Теперь линейка пополнилась второй, более демократичной моделью L1. При длине 5353 мм и колесной базе 3260 мм по статусу это «всего лишь» Mercedes-Benz S‑класса. На выбор предложат гибридные версии с турбомоторами 3.0 и 4.0, классическим автоматом и полным приводом. Если закрыть глаза на странные фары и неуместный хромированный полукруг на руле «под ретро», то смотрится машина достойно. Цена наверняка окажется несколько ниже, чем на «эску» из Штутгарта.

Geely Galaxy Starship

Geely Galaxy Starship стал предвестником будущего кроссовера длиной более 5 м. Чтобы разглядеть в нем серийную машину, придется изрядно пофантазировать: убрать исполинские колеса, добавить дверные ручки и зеркала. И уж совсем сложно представить, что в финальном варианте останутся сложные боковые двери. Мало того, что они состоят из подъемной и распашной секций, так первая еще и общая на весь борт.

Интерьер больше напоминает минивэн – с раздельными креслами, которые можно вращать и вынимать.

Для модели анонсирована новая модульная платформа GEA с присутствием искусственного интеллекта. Заявлено, что среагировать на изменение дорожной обстановки электроника сможет всего за 4 мс. Силовая установка кроссовера будет гибридной, на базе турбомотора 1.5 при поддержке двух электродвигателей.

Xiaomi SU7

Китайские IT-гиганты и производители гаджетов давно вовлечены в автоиндустрию. Как минимум – разрабатывают программное обеспечение, а то и выступают полноценными партнерами автоконцернов. Но компания Xiaomi стала первой, представившей машину под собственным брендом. Повальная мода на кроссоверы не помешала китайцам начать с седана, получившего индекс SU7.

По стилю и мощности из Xiaomi получился прямой конкурент седана Porsche Taycan. Базовая версия – это один мотор на 299 сил, 5,3 с до сотни и 668 км автономности по CLTC на 74‑киловаттной батарее. На противоположном конце расположилась еще не поступившая в продажу версия мощностью 1074 л. с. с разгоном до 100 км/ч менее 2 с. У нее батарея на 101 кВт·ч, но за счет высокой мощности запас хода составляет 700 км. А вот если выбрать электромобиль с таким же аккумулятором, но «всего» 374‑сильный, то он сможет проехать уже до 900 км. Из опций – лидар, автопилот, аудиосистема из 25 динамиков, пневмоподвеска.

Tesla – аналог Айфона в автомобильном мире: основоположник нового сегмента и почти что предмет культа. Посмотрим, удастся ли Xiaomi достичь сопоставимой славы и статуса. Старт взят неплохой. Количество предварительных заказов уже на второй день перевалило за 100 тысяч.

Стенд Xiaomi на салоне был единственным, доступ к которому был сильно ограничен. Лента по всему периметру, вход только в одном месте после стояния в гигантской очереди. Я не стал тратить время и тешить пафос бренда. Коллега Юра Тимкин схитрил и сделал снимки электроседана в фирменном шоу-руме в городе.

Цена располагает к ажиотажу: в переводе на наши Xiaomi SU7 стоит от 2,7 млн. Правда, в интернете уже появились отзывы первых людей, близко познакомившихся с серийной машиной, о весьма посредственном качестве сборки и других спорных моментах. Что ж, со стартапом вряд ли могло быть иначе.