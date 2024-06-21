Вот что любит ваш автомобиль летом — список полезной химии

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В жару грязи меньше, но загрязнителей, как ни странно, – больше. Простой водой тут не обойтись.

Пыльца, насекомые, пыль и пух, брызги битума… Лето для автомобилиста и его машины не такой уж и простой сезон, как кажется. Жара плоха не только палящим, выжигающим краску солнцем, но и появлением множества загрязнителей – естественных и искусственных. Чтобы уберечь от них и себя, и автомобиль, мы составили список химических средств, которые вы сможете купить в пару кликов на Мегамаркете. Кстати, сейчас там действуют скидки.

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Летняя омывайка

Многие думают, что это маркетинг и пустая трата денег – достаточно и простой воды. Недостаточно! Летняя омывайка – настоящее моющее средство, которое безопасно для элементов автомобиля и лакокрасочного покрытия. В этой жидкости нет спирта, а потому стоит оно недорого, но удаляет загрязнения гораздо лучше, чем зимняя омывайка и, тем более, простая вода.

К слову, не пытайтесь залить в бачок омывателя воду с, например, средством для мытья посуды. Во-первых, обычная вода будет оставлять на поверхностях налет кальция. Во-вторых, моющее средство, пенясь, выведет из строя насос омывателя.

Летняя же омывайка следов не оставляет, бережет систему стеклоомывателя, не оставляя в ней отложений, и быстро сотрет со стекла остатки даже сочных насекомых.

Антидождь

Чтобы стекло легче очищалось, а дворники плотнее прилегали к нему, сгоняя всю воду полностью, обработайте стекла автомобиля антидождем.

Неоднократно замечено, что благодаря составу антидождя даже изношенные щетки стеклоочистителя начинают работать как новые (пока состав полностью не сотрется со стекла через три-четыре дня).

Второй бонус – хорошая видимость в дождливую погоду: капли воды на стекле не задерживаются и моментально стекают, оставляя его чистым. При этом включать дворники вам придется реже, что побережет их ресурс.

Третий бонус – легкое удаление следов насекомых (да и других загрязнений) благодаря тому, что их останкам, как и каплям воды, не за что зацепиться на тонкой пленке антидождя.

Пятна на кузове

Даже если кузов после мойки автошампунем выглядит чистым, проведите по нему рукой, и вы почувствуете мелкие шероховатости – капли битума и смолы. Порой на кузове можно обнаружить хороший такой шлепок битума, который вылетел из-под колеса автомобиля и намертво присох к краске. Удалить такие загрязнения можно только специальным средством.

И очень важно, где вы нашли нестираемое пятно. Если на кузове, то средство для его удаления вы найдете в разделе «Средства ухода за кузовом» – эта химия безопасна для лакокрасочных покрытий. Если на стекле, то средство, которое не повредит пластик и резиновые уплотнители, будет в разделе «Средства для стекол и фар автомобиля».

Кстати, чтобы любые пятна оттирались быстро и просто, обрабатывайте кузов автомобиля после мойки полиролями и прочими гидрофобными средствами – с них загрязнения сходят проще. Кроме того, это отличная защита не только от солнца, из-за которого может выгорать краска, но и от пескоструя – мелкой пыли и песка, которые поднимают едущие впереди автомобили, а вы на своем авто пролетаете сквозь эти «облака» на приличной скорости. Из-за пескоструя на краске появляются микросколы и микроцарапины, и она теряет блеск. А полироли помогают не только справиться с проблемой, но и служат профилактическим средством.

Что касается составов для чернения шин, то они, вопреки ожиданиям, не имеют защитных свойств. Их задача – «придать шинам глубокий черный оттенок и восстановить их первоначальный вид». С этой задачей они справляются на отлично – автомобиль с черными, а не серыми шинами смотрится как новенький.

Опасные загрязнения

Тополиный пух, пыльца, насекомые и пыль быстро забивают соты радиаторов автомобиля (двигателя и кондиционера). В результате мотор может перегреваться, а климатическая система – не справляться с охлаждением салона. В запущенных случаях оба радиатора приходится снимать и мыть. Чтобы избавить себя от этих проблем, можно обрызгивать соты специальным очистителем, который удаляет органику, освобождая соты для прохождения воздуха.

В чистоте следует держать и тормозные диски, которые открыты всем летящим с дороги маслам и смолам. Для этого достаточно обрызгивать их специальным аэрозолем, который удалит с рабочей поверхности дисков загрязнения.

Чистота в салоне

Летом, когда мы часто используем кондиционер, его испаритель не успевает просыхать, и из-за влажности там заводятся бактерии. Обычно об этом говорит слегка затхлый запах в начале работы климатической системы. Поэтому кондиционер в начале лета тоже стоит почистить.

Сделать это проще простого – ничего разбирать и тереть не нужно. Покупаем очиститель кондиционера и следуем инструкции на упаковке. Это обычный флакон, который при активации источает в воздух специальный химсостав. Заводим автомобиль, включаем кондиционер и обязательно закольцовываем подачу воздуха – то есть он забирается не с улицы, а из салона автомобиля. Активируем баллончик очистителя кондиционера, ставим его на пол перед креслом водителя или переднего пассажира и закрываем дверь снаружи (находиться внутри нельзя!). После очистки, которая длится минут 10-20 (указано на самом очистителе), откройте все двери автомобиля и дайте салону проветриться.

Чтобы находиться в салоне автомобиля летом было еще приятнее, купите ионизатор с увлажнителем – тогда воздух в машине будет всегда легким, словно после грозы. Присмотрите и ароматизатор – модель, интенсивность работы которой можно регулировать.

Чистота в салоне автомобиля летом очень важна для здоровья, а самым грязным местом считается рулевое колесо (оно в четыре раза грязнее унитаза, хотя это и трудно представить). Можно купить оплетку на руль и периодически ее стирать, а можно бросить в бардачок чистящее средство и салфетки и периодически протирать ими обод рулевого колеса, а также рычаг коробки передач.

Бонус-совет

В жару часто наблюдается снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Поэтому запаситесь на лето литром антифриза того же цвета, который залит в ваш автомобиль, и следите за уровнем этой важной жидкости (никогда не откручивайте пробку бачка на горячую!). Хорошо бы иметь в багажнике и литр моторного масла на долив – угар масла в жару может увеличиваться.

Теперь вы полностью подготовили автомобиль к летним испытаниям!

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