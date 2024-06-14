15 000 км в экстремальных условиях — смотрим, как себя показало моторное масло

Мы провели исследование моторного масла G-Energy в экстремальных условиях ралли-рейда «Шелковый путь».

Перед стартом соревнований организаторы отправились в реконессанс – на финальную проверку маршрута от Томска до Улан-Батора. Для своих машин они выбрали моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 с усиленной формулой. Заявлено, что при длительных пробегах по бездорожью оно должно обеспечивать технике повышенную защиту от износа.

Руководство по эксплуатации Toyota Hilux, на которых проводилась разведка, предписывает менять моторное масло каждые 10 000-15 000 км. В тяжелых условиях интервал рекомендуется сократить вдвое – до 5000-7500 км. Так и планировалось поступить изначально. Однако анализ пробы, взятой после 5000 км по пересеченной местности, показал, что масло сохранило 85% своего изначального ресурса. Решено – едем на нем дальше, до отметки в 10 000 км.

Но тут на наши планы наложилась непредсказуемость реконессанса. В Монголии неожиданно выпал снег. В России путь преградило наводнение. В дюнах пустыни машина едва избежала падения под крутой обрыв. Потребовалось оперативно вносить изменения в маршрут, и он удлинился на треть – до 15 000 км. Получилось, что двигатели проработали на масле втрое больше, чем рекомендовано автопроизводителем.

Но смогло ли моторное масло сохранить свои свойства при таком большом межсервисном пробеге?

Проверка экстремальным маршрутом

Наш случай «тепличным» не назовешь. Автомобиль – дизельный пикап Toyota Hilux 2016 года выпуска, большую часть своего пробега (115 490 км на момент старта) намотавший по пересеченной местности, порой даже с полным отсутствием дорог.

Маршрут – реконессанс (разведка) трассы международного ралли «Шелковый путь». В этом году машина организаторов проехала 14 637 км по территории России и Монголии, преодолевая перевалы на 2500 м над уровнем моря, пустыню, камни, броды, поля, леса и проселочные дороги. Температура на многодневном маршруте скакала от минусовых значений до 32-градусной жары.

Маршрут реконессанса даже труднее самой гонки. Ведь машины-разведчики проезжают его несколько раз.

Постоянные интенсивные разгоны и торможения, прохождение водных преград, движение в натяг и на высоких оборотах. Все это требует надежной защиты двигателя и других узлов техники.

В описанных условиях Toyota рекомендует менять масло через 5000 км. Наш автомобиль проехал весь реконессанс – почти 15 000 км – без замены. В процессе были взяты и проанализированы несколько проб: как в полевых условиях силами мобильной лаборатории, так и в независимой лаборатории МИЦ ГСМ, подтвердившей результаты, полученные непосредственно на маршруте.

Берем пробы

Перед стартом двигатель автомобиля, в котором работало масло G-Energy F Synth EC 0W-30, прошел компьютерную диагностику. Она показала, что даже после десятков тысяч тяжелых километров мотор находится в полном порядке. Никаких отклонений или ошибок в работе не выявлено.

Первую пробу взяли из мотора после получаса работы. Это необходимо, чтобы «привязать» масло к конкретному двигателю, в котором за годы накопился определенный объем отложений. Плюс всегда есть несливаемый остаток ранее работавшего масла с загрязнениями и продуктами износа. За небольшое время работы свежее масло смешается с ним и даст необходимую отправную точку для оценки динамики ключевых параметров.

Мобильная лаборатория G-Energy позволяет брать пробы масла в любых условиях и за считаные минуты получать результат. Точность данных – как в хорошей стационарной лаборатории.

Вторая проба – промежуточная, после пробега 5000 км. Экспресс-анализ может показать зарождающиеся неисправности не только в двигателе, но и в других системах автомобиля, которые пока невозможно определить визуально и на слух или по поведению машины на дороге. Такие прогнозы бесценны, ведь поломку можно предотвратить и, следовательно, не сойти с маршрута.

На финальном этапе взяли две пробы. Сначала – в Кош-Агаче на Алтае, незадолго до конца пробега, на отметке чуть больше 14 100 км. Затем – уже на финише реконессанса в Барнауле – на 15 000 км.

Изучаем состав масла

Синтетическое моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 отлично подходит для участвующих в реконессансе пикапов с турбированными дизельными двигателями. Оно обладает энергосберегающими свойствами, что особенно важно в сложных дорожных условиях ралли-рейда, когда расход топлива заведомо повышенный.

За гоночными машинами ездил бензовоз сети АЗС «Газпромнефть», чтобы заправлять их G-Drive Diesel даже в удаленных от инфраструктуры локациях.

На расход топлива оказывает влияние сбалансированный состав, подобранный с учетом оптимальных вязкостно-температурных характеристик. Используемое базовое масло – на основе полиальфаолефинов (РАО). Это полностью синтетическое масло четвертой группы, которое отличается рядом важных преимуществ. Важнейшим свойством PАО-масел является низкая испаряемость. Это важно для возрастных двигателей, склонных к повышенному расходу масла. При работе на PAO-маслах им потребуется меньше доливов. А это как прямая экономия на масле, так и снижение риска, что владелец пропустит момент снижения уровня и мотор какое-то время проработает с масляным голоданием.

Высокая устойчивость к окислению сохраняет рабочие свойства даже при больших пробегах. Это как раз наш случай, когда вместо рекомендованных производителем 5000 км моторное масло отработало втрое больше.

Что очень важно для российских условий эксплуатации – хорошие низкотемпературные свойства PAO-масел. На них двигатель будет уверенно работать при температурах воздуха от -40 оС до +40 оС. Благодаря высокому содержанию РАО-основы масло обеспечивает наибольший ресурс защиты деталей двигателя.

Масло отличается усиленной формулой с магнием и органическим молибденом в составе. Это не только защита мотора от износа (на это в той или иной мере работают все компоненты моторного масла), но и снижение расхода топлива: раз уменьшается трение деталей, повышается КПД двигателя.

Моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 подходит для эксплуатации в любых климатических зонах.

Анализируем результаты

Щелочное число – один из главных параметров качества моторного масла. Оно демонстрирует запас моющих, диспергирующих и нейтрализующих свойств. В процессе эксплуатации происходит естественное снижение щелочного числа, поскольку оно расходуется на нейтрализацию кислотных образований. Допускается снижение щелочного числа не более чем на 40-50% от исходного значения. В нашем случае снижение составило не более 33% (с 11 до 7,4 мг КОН/г). Иными словами, при фактически трехкратном перепробеге масло G-Energy готово работать дальше!

Несмотря на трехкратный перепробег, масло показывает значительный запас свойств (около 25%).

Кинематическая вязкость при 100 оС характеризует вязкостно-температурные свойства масла: чем стабильнее этот показатель, тем надежнее защита двигателя от износа. Поэтому он не должен выходить за пределы класса SAE 30 – от 9,3 до 12,5 мм2/с.

Показатели износа – это количество металлов, из которых сделаны различные детали двигателя. Повышение концентрации какого-либо металла свидетельствует, что детали двигателя с его содержанием изнашиваются с повышенной скоростью. Основным металлом двигателя является железо, поэтому в первую очередь оцениваем концентрацию именно этого элемента. Она в пределах допустимых значений даже к концу 15-тысячного пробега.

Команда преодолела бездорожье, горные перевалы на высоте более 2500 метров над уровнем моря, а также броды и песчаные участки.

Показатели загрязнения характеризуют исправность систем и режимы работы двигателя. Наличие сажи – это остаток неправильно сгоревшего топлива, постепенно накапливающийся с течением времени. В нашем случае рост сажи объясняется повышенными нагрузками: работа на максимальной мощности, когда за малое время двигатель сжигает большое количество топлива. Часть топлива не успевает сгореть полностью, превращается в сажу и попадает в масло. В таких условиях моторное масло должно не только выдерживать высокие температуры и нагрузки, но и удерживать в себе сажу, не давая ей оседать на поверхности деталей двигателя. В экстремальных условиях реконессанса с тройным перепробегом это допустимо. В городских условиях концентрация сажи не должна превышать 1,5%, в экстремальных условиях этот показатель может превышать допустимое значение в 2 раза в силу особенностей режима эксплуатации автомобиля.

Моторное масло G-Energy F Synth EC 0W-30 показало высокую стабильность эксплуатационных свойств, несмотря на сочетание сразу двух осложняющих факторов – значительного перепробега (15 000 км без замены вместо 5000 км, рекомендованных автопроизводителем) и экстремальных условий эксплуатации. Ни один из параметров не вышел за пределы допустимых значений для масел этого класса.

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Бренд G-Energy в течение нескольких лет выступает техническим партнером ралли-рейда «Шелковый путь», обеспечивая участников и организаторов ралли продукцией и технической экспертизой. Результаты испытаний высокими нагрузками, большими пробегами, перепадами температур и высот позволяют постоянно совершенствовать рецептуры новых продуктов. Выдержавшее не одну суровую гонку моторное масло G-Energy надежно защитит моторы обычных автомобилей в повседневных условиях.

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