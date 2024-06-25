Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно
Они ищут!
Электрическая e‑Niva, которую представили на ПМЭФ‑2024, – не серийная машина. И даже не предсерийный прототип. Это поисковая модель. Если хотите, концепт-кар.
Идея была проста: сохранить все внедорожные способности Нивы и провести ремоторизацию относительно безболезненным способом. И – посмотреть на реакцию потенциальных покупателей.
Вместо ДВС
Убрали бензиновый мотор и коробку передач – а вместо них установили электродвигатель, который пристыкован непосредственно к раздаточной коробке через промежуточный вал.
Номинальная мощность электромотора – 60 кВт, а пиковая – 120 кВт.
Трансмиссия осталась нетронутой. Сохранен нижний ряд раздаточной коробки и блокировка дифференциала – но у них теперь электрические актуаторы. Рычагом ворочать не нужно, управление – кнопочное.
Две батареи
Тяговая батарея состоит из двух блоков: один размещен под задним сиденьем, а второй – в багажнике. В прямом смысле слова – в багажнике! Поэтому места для багажа стало меньше: открываешь дверь – и видишь ступеньку высотой около десяти сантиметров.
Суммарная емкость двух батарей – 34 кВт·ч. Полного заряда хватает на 175 км. Это при относительно спокойной езде, потери в трансмиссии Нивы сами знаете какие… А если выехать на бездорожье, то запас хода будет еще меньше.
Время полной зарядки от бытовой розетки – 12 часов.
Дизайн
Новый дизайн передка с оригинальными светодиодными фарами, скорее всего, будет применен на стандартной Ниве – одновременно с новым 90‑сильным мотором.
Весь центральный тоннель – в новом исполнении. Плюс кожаная обивка сидений, передней панели и дверей.
Электро или бензин?
А может не заниматься этими костылями и сделать полноценный электровнедорожник под брендом Лада? Или все-таки бензиновый?
В России предложили разработать единую платформу для разных автозаводов. Насколько это реально, узнайте тут.
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Отзывы о LADA Niva Travel (14)
Только проходимость.И то, по сравнению с классической НИВОЙ она хуже.
Сплошные недостатки!!!
Брал в салоне новую!Сразу поехал домой,это 350км от города.Не доехал до села 5км. Отпал задний мост!!!Авто восстановлению не подлежит!!! И так то отношение к этому автомобилю было двоякое,а теперь совсем испортилось!Видимо российский автопром никогда не улучшит качество своих автомобилей!