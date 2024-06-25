Принципиально новая разработка АВТОВАЗа: вот что о ней известно

Главред «За рулем» изучил e‑Niva – электрическую версию Нивы Travel

Они ищут!

Электрическая e‑Niva, которую представили на ПМЭФ‑2024, – не серийная машина. И даже не предсерийный прототип. Это поисковая модель. Если хотите, концепт-кар.

Идея была проста: сохранить все внедорожные способности Нивы и провести ремоторизацию относительно безболезненным способом. И – посмотреть на реакцию потенциальных покупателей.

Вместо ДВС

Убрали бензиновый мотор и коробку передач – а вместо них установили электродвигатель, который пристыкован непосредственно к раздаточной коробке через промежуточный вал.

Номинальная мощность электромотора – 60 кВт, а пиковая – 120 кВт.

Трансмиссия осталась нетронутой. Сохранен нижний ряд раздаточной коробки и блокировка дифференциала – но у них теперь электрические актуаторы. Рычагом ворочать не нужно, управление – кнопочное.

Две батареи

Тяговая батарея состоит из двух блоков: один размещен под задним сиденьем, а второй – в багажнике. В прямом смысле слова – в багажнике! Поэтому места для багажа стало меньше: открываешь дверь – и видишь ступеньку высотой около десяти сантиметров.

Суммарная емкость двух батарей – 34 кВт·ч. Полного заряда хватает на 175 км. Это при относительно спокойной езде, потери в трансмиссии Нивы сами знаете какие… А если выехать на бездорожье, то запас хода будет еще меньше.

Время полной зарядки от бытовой розетки – 12 часов.

Зарядный разъем разместили под родным лючком бензобака.

Дизайн

Новый дизайн передка с оригинальными светодиодными фарами, скорее всего, будет применен на стандартной Ниве – одновременно с новым 90‑сильным мотором.

Такая мордочка Ниве весьма к лицу! Совсем другой вид – и никто не скажет, что подсмотрено у Тойоты. Новый передний бампер по фактуре перекликается с задним бампером. Светодиодные фары – оригинальные, сделанные специально под Ниву. Есть надежда, что именно так будет выглядеть обновленная Нива Travel с 90-сильным 8-клапанным мотором, которую должны запустить в производство в 2025 году. Я бы и цвет такой оставил, а то Ниве вечно достается только мрачная палитра.

Селектор трансмиссии взят от электрического Ларгуса. От него же цифровая комбинация приборов. Медиасистема – с Яндекс-навигатором.

Весь центральный тоннель – в новом исполнении. Плюс кожаная обивка сидений, передней панели и дверей.

Нутро затянули в кожу – даже на дверях кожаные вставки. Батарея расположена под задним сиденьем и на полу багажника.

Электро или бензин?

А может не заниматься этими костылями и сделать полноценный электровнедорожник под брендом Лада? Или все-таки бензиновый?

В России предложили разработать единую платформу для разных автозаводов. Насколько это реально, узнайте тут.