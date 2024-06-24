Глава Pingo в России: Мы предлагаем уникальную автохимию по доступной цене

Генеральный директор марки Pingo Юрий Романенко раскрыл секреты производства и рецептур

Автохимия и автокосметика Pingo производится уже более 60 лет. Богатый опыт, отлаженные технологии и тщательно подобранные рецептуры помогают марке удерживать лидирующие позиции на российском рынке. Pingo доверяют не только автолюбители, но и профессионалы в сфере обслуживания и производства автомобилей. Как этого удалось добиться, мы поинтересовались у главы компании Юрия Романенко.

Юрий Романенко, генеральный директор компании «Пинго дистрибьюторз»

– В 2022 году большинство европейских производителей ушли с нашего рынка. Как удалось Pingo остаться в России?

– Пара фактов из истории. В 1962 году в Германии была основана компания «Pingo Erzeugnisse GmbH», которая начинает выпускать профессиональные средства автохимии и автокосметики под маркой Pingo и поставлять на ведущие европейские автозаводы.

Официальные поставки Pingo в Россию начались в 2000 году через российского дистрибьютора «Пинго дистрибьюторз». А в 2008-м компания получила право на использование товарного знака и рецептур Pingo, а также на производство продукции под маркой Pingo в России. Наши основные европейские конкуренты прекратили поставки на российский рынок. А мы, имея права на бренд и доступ к рецептурам, можем производить здесь продукты аналогичного качества.

– Автохимию Рingo и сейчас производят в России?

– У нас есть собственное производство. А также мы размещаем заказы по рецептуре Pingo на четырех российских заводах, уровень которых соответствует международным стандартам. Запросы от наших покупателей растут, и мы постоянно наращиваем объемы выпускаемой продукции, которую поставляем как на российский рынок, так и на экспорт.

– Какую продукцию Pingo выпускает у нас?

– В России мы производим пасты для очистки рук (это наш основной продукт), смазки, очистители, средства для профессионального применения в промышленности. Наша паста для рук под маркой «Чистая звезда» (название от немецкого Wasch Star) является одним из лидеров среди специальных средств для очистки. Достичь столь высокого уровня качества стремятся многие производители. Недаром этот товар получает на маркетплейсах много положительных отзывов от профессионалов и автолюбителей.

Паста для очистки рук «Чистая звезда» выпускается в упаковках разного формата и объема, для частного и промышленного применения.

– Чем продукция Pingo отличается от аналогичных товаров других производителей?

– Особенность российских продуктов Pingo в том, что каждый российский товар имеет в составе эксклюзивный компонент (ноу-хау), который как раз и определяет правильные рабочие свойства. Некоторые компоненты заменяем на отечественные, если эта замена не сказывается на потребительских свойствах товаров.

Перед запуском каждого российского товара в производство мы получаем одобрение от наших коллег из «Pingo Erzeugnisse». Производство товаров в России позволило существенно снизить себестоимость и повысить привлекательность продукции для покупателей. Надо сказать, что цены на наши отечественные товары на уровне основных российских конкурентов.

Кстати, наша паста для очистки рук имеет высшую степень в категории «Средства для очищения от особо устойчивых загрязнений» и один из самых высоких баллов в протоколах испытаний. Пару лет назад мы пытались заменить в ее составе тот самый компонент «ноу-хау» на более дешевый. Но получили низкую степень очистки. Поэтому решили оставить изначальную рецептуру в исходном виде, так как хотим продолжать удерживать лидирующие позиции в этом сегменте.

– У российской Pingo есть свой исследовательский центр и специалисты соответствующего уровня?

– У нас есть технологи, которые следят за соблюдением состава и качества рецептур. А также отдел внедрения, который изучает потребности рынка, тестирует и дорабатывает предсерийные образцы и передает их в производство. Ежегодно мы запускаем 5-6 наиболее востребованных новинок. Немецкие коллеги ежегодно приезжают к нам с контролем, а наши специалисты ездят на фабрику Pingo в Германию для стажировки.

– Можете назвать еще несколько ноу-хау, которые отличают товары Pingo от аналогичной продукции других производителей?

– Для примера возьмем наше средство для сварки, которое используется на промышленных предприятиях. Оно наносится на детали и препятствует прилипанию сварных брызг к металлу. Отпадает необходимость в последующей механической зачистке деталей от капель застывшего металла – экономия на этой операции составляет до 20%.

Средство для сварки Pingo сделано по технологии Bag-On-Valves – вещество находится внутри аэрозольного баллона в специальном мешке, на который давит сжатый воздух. Таким образом, состав подается в зону сварки в чистом виде. В отличие от альтернативной технологии, которую используют многие производители, когда средство для сварки находится в баллонах в виде смеси с пропан-бутаном, а пропан-бутан –это горючий газ, и применять его на участках сварки небезопасно.

Каждый наш российский товар имеет конкурентное преимущество. Например, наш летний концентрат для стекол разбавляется водой в соотношении 1:10. Таким образом, из 1000 мл концентрата получаются 11 л готового состава. А конкуренты в основном производят концентрат 1:4, из которого выходит всего 5 литров. Получается, что при равных ценах концентратов Pingo обходится вдвое дешевле.

Концентрат для стекол Pingo рекомендуется смешивать с водой в соотношении 1:10. В состав входят специальные компоненты, продлевающие срок службы щеток стеклоочистителя. В ассортименте Pingo есть концентраты с натуральными ароматами яблока, лимона, земляники, а также без запаха.

– Продукцией Pingo пользуются исключительно автолюбители?

– На протяжении многих лет средства Pingo применяют сервисные центры крупнейших автомобильных дилеров, а также крупнейшие производственные предприятия, сетевые автомагазины, гипермаркеты и АЗС. Поэтому наши товары используют как автолюбители, так и профессионалы на производстве.

Приведу забавный случай из жизни. Наш сотрудник приехал в московский дилерский центр известной немецкой марки автомобилей для презентации продукции. В тот момент там оказался технический специалист из Германии, который проводил обучение механиков. Увидев аэрозольные баллоны Pingo, он сказал, что такие же применяются на конвейере немецкого автозавода. И показал, как ими правильно пользоваться. Это была лучшая реклама нашего товара. А тот автоцентр до сих пор покупает нашу продукцию.

– Поделитесь ближайшими планами. Как будет развиваться компания? Появятся ли новые продукты?

– В ближайшее время мы намерены развивать собственное производство и выпустить новые виды продукции. Например, крем-пасту для очистки рук с дозатором и несколько средств для ухода за автомобилем. В следующем году планируем расширить географию экспортных поставок, чтобы зарубежные потребители также смогли оценить качество Pingo. В общем, планов много, а наша команда работает с энтузиазмом. Уверен, что мы реализуем все задуманное.

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