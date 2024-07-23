Противоугонные устройства AUTHOR: пожалуй, лучшая защита автомобиля от угона

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Требования к противоугонным устройствам растут с каждым годом. От них теперь ждут не только защиты от противоправных действий, но и комфорта с предоставлением расширенных сервисов для водителя.

Резко поменявшийся автомобильный рынок заставил перестроиться разработчиков автомобильных систем безопасности. Компания AUTHOR и ее интеллектуальные противоугонные устройства во главе с флагманским продуктом IGLA отвечают на современные вызовы рынка и предлагают лучшие решения для сохранения уверенности современного автовладельца.

Переворот, произошедший за последние два года на российском автомобильном рынке, породил новые тренды. Взлетевшие цены на машины заставили владельцев проявлять больше заботы о них. Ведь теперь не знаешь, когда сможешь себе позволить новую. Это касается и защиты от угона. Наивно думать, что преступники предпочитают только дорогие и премиальные модели. Украсть могут любую, если есть спрос на ее запчасти. Для производителей аксессуаров тоже настали другие времена. Вместо хорошо известных автомобилей им пришлось разрабатывать продукты для абсолютно новых, не лишенных странностей и своих особенностей «китайцев».

Выбор защитной системы для машины всегда был делом сложным, если не разбираешься в деталях. Большинство водителей удовлетворяется банальной сигнализацией с сиреной и ставшим почти обязательным сегодня дистанционным запуском. Ценящие больший комфорт дополняют комплекс телематическими сервисами, которые позволяют контролировать местоположение автомобиля и управлять охранными и сервисными функциями через приложение на смартфоне.

Разнообразие цифровых опций, доступных практически на любом современном автомобиле, сместило фокус автолюбителей с сохранности автомобиля как довольно дорогостоящей инвестиции на расширение собственной зоны комфорта в использовании и управлении машиной. Но автоугонщики не дремлют, и вслед за стремительным развитием автомобильных технологий развиваются и технологии электронного взлома и угона авто. Компания AUTHOR разрабатывает противоугонные технологии с учетом тенденций в мире угонов и постоянно расширяет линейку устройств с учетом запросов современных водителей.

Охрана, телематика, противоугон – в чем разница? Давайте разберемся, как это работает.

История и компетенции

Компания AUTHOR была основана в 2010 году и уже спустя три года вывела на рынок революционную противоугонную систему IGLA. Она стала первой в мире противоугонной системой, оснащенной цифровой блокировкой двигателя по CAN-шине, что подтверждает патент на изобретение технологии.

Еще год спустя внедрили возможность использования смартфона в качестве альтернативы обычной метке, по которой противоугонная система распознаёт владельца.

Дальше обороты тоже не сбавляли. Так, в 2015-м появилось устройство защиты диагностического разъема OBD от несанкционированного подключения. В 2016-м – система автозапускуа AUTOSTART со встроенным обходчиком штатного иммобилайзера, что избавило от необходимости прятать второй ключ в машине и снижать уровень защиты. В 2017 году компания AUTHOR вышла и в сегмент телематики.

На сегодня в активе бренда более 35 уникальных решений в сфере автомобильной безопасности и свыше 500 000 пользователей по всему миру. Противоугонные системы AUTHOR совместимы более чем с 1500 моделями современных автомобилей.

Блокировка по CAN-шине

Технология CAN – это цифровая сеть для обмена данными между различными электронными блоками автомобиля. С начала 2000-х годов автомобили начинают оснащаться цифровой шиной данных – CAN (Controller Area Network – сеть контроллеров). В начале 2010-х это приобретает массовый характер. Необходимость внедрения цифровых шин в автомобиль очевидна – по мере усложнения и совершенствования конструкции автомобиля усложнилась и его электронная начинка. Со временем инженеры пришли к логичному решению: вместо сотен метров сложной и дорогой в обслуживании проводки внедрить быстродействующую двухпроводную цифровую сеть к которой будут подключены разные агрегаты и системы автомобиля.

Подключившись к CAN-шине, противоугонный комплекс получает возможность считывать данные и отправлять команды управления штатным электронным блокам автомобиля. Компания AUTHOR создала и запатентовала такие противоугонные комплексы более 11 лет назад и поэтому обладает максимальными компетенциями в этой сфере.

Благодаря интеграции с CAN-шиной противоугонный комплекс AUTHOR IGLA надежно блокирует сразу несколько ключевых узлов и систем автомобиля: двигатель, автоматическую коробку передач и доступ к диагностическому разъему OBD. Последний тоже важен, ведь через него с помощью специального оборудования можно прописать дополнительные ключи, которые машина распознает как свои и с чистой совестью заведется по команде угонщиков. Обойти или отключить такие блокировки невозможно. Все эти меры фактически сводят к нулю вероятность угона.

Не найти!

Единственный вариант для угонщиков обойти блокировки – физически обнаружить и отключить устройство. В случае с комплексом IGLA это не пройдет. Противоугонная система IGLA представляет собой миниатюрный блок размерами 57х14х6 мм. Это меньше мизинца взрослого человека! Габариты IGLA позволяют установить ее в любом месте автомобиля, даже самом скрытном и труднодоступном, включая моторный отсек, багажное отделение, двери и т.д.. Систему не обнаружить ни визуально, ни с помощью сканирующего радиоэфир оборудования. Выражение «Искать иголку в стоге сена» тут подходит на все 100%.

Многоступенчатая авторизация

Для снятия с охраны владелец должен пройти авторизацию. Есть несколько способов на выбор: отдельная Bluetooth-метка (две штуки входят в комплект поставки), смартфон со специальным приложением (можно привязать до двух телефонов) или ввод пин-кода комбинацией штатных клавиш на руле, двери и приборной панели. Владелец может выбрать, какой из вариантов для него удобнее. Метка ультракомпактная, ее можно носить, например, в портмоне с документами, в кармане или сумке. Мобильное приложение избавляет от необходимости иметь с собой что-то, кроме смартфона. Который у всех и так под рукой в режиме 24/7.

Но надежнее всего, пожалуй, использовать пин-код. Это комбинация нажатия нескольких штатных клавиш в салоне машины, известная только самому владельцу. Вводить его необходимо после включения зажигания, в противном случае работа двигателя будет заблокирована. Кроме того, предусмотрена функция «Антиограбление», которая защищает автомобиль (далеко на нем угонщики не уедут), а также жизнь и здоровье водителя в случае силового захвата машины – она окажется обездвижена на безопасном расстоянии от места нападения.

Как родная

Многие автомобилисты опасаются вмешательств в сложную штатную проводку даже со стороны специалистов. Мол, рано или поздно это гарантированно обернется проблемами. И снова IGLA опровергает стереотипы. Для ее установки требуется минимум манипуляций и подключение всего четырех проводов. Настройка и обновление ПО устройства проводятся «по воздуху», с использованием Bluetooth-соединения.

Телематика и другие сервисы

Телематика стала неотъемлемой частью современного противоугонного комплекса. GSM-модуль TELE COMPASS 2G/4G от компании AUTHOR может работать в качестве маяка, отправляя текущие координаты автомобиля по выставленному графику, и трекера, составляя и сохраняя все пройденные маршруты. Эти функции особенно важны для корпоративного транспорта. Через мобильное приложение AUTHOR CONNECT реализовано управление всеми настройками противоугонной системы IGLA и модулем дистанционного запуска AUTOSTART.

Противоугонная система AUTHOR IGLA работает без абонентской платы. Она включает различные функции комфорта для удобства клиента: автоматическим закрытием стекол и люка, складыванием зеркал, отключением штатной системы старт-стоп. Возможно расширение и охранных возможностей за счет установки дополнительных модулей. Например, внедрить управление электромеханическим замком капота, подключить сирену или дополнительное дистанционно управляемое реле блокировки двигателя TOR. Ценно и то, что клиенту дана максимальная свобода выбора. Базовому набору в любой момент можно без проблем провести апгрейд.

Система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой – уязвимое место современных автомобилей. Удобно, никто не спорит. Но сильно облегчило преступникам работу, дав возможность перехватывать сигнал штатного ключа и ретранслировать его. В результате машину можно заставить «увидеть» родной брелок, хотя на самом деле он вместе с владельцем будет очень далеко.

У компании AUTHOR есть собственное цифровое устройство KEYLESS BLOCK, которое исключает такой метод угона. Оно работает в полностью автоматическом режиме по сигналу Bluetooth-метки или смартфона. Никаких дополнительных действий от владельца не требуется. Как и основной комплекс, KEYLESS BLOCK незаметен и максимально легко интегрируется в проводку автомобиля. Фирменная технология модульного взаимодействия CAN-Dialog позволяет создавать самые разные конфигурации противоугонного комплекса на базе AUTHOR IGLA, сделав в конечном итоге автомобиль практически неприступным. Она подразумевает объединение отдельных модулей в комплексную систему защиты. Их можно смонтировать в любом месте, где есть доступ к CAN-шине автомобиля. Такой подход делает элементы системы крайне трудными для обнаружения и одновременно обеспечивает высокую надежность: при отказе одного элемента остальные продолжают работать в штатном режиме.

В качестве доказательства эффективности системы AUTHOR IGLA приведем еще один факт. Компания неоднократно организовывала в разных странах «Угон-шоу» со значительным призовым фондом. Например, в середине января в испанской Валенсии участникам было предложено попробовать обойти защиту на новом BMW M3. Призом за полноценный «угон» стал бы сам автомобиль. Но даже банально запустить двигатель (за что полагалось 300 евро) никто не сумел.

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Очевидно, что в современном мире к возможностям как автомобилей, так и противоугонных систем предъявляется все больше требований. Пользователям нужен непревзойденный опыт взаимодействия с автомобилем, который стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Но под очарованием технологических инноваций не стоит забывать о сохранности не просто автомобиля, но и привычного образа жизни, который может нарушить угон. Современные угонщики в состоянии угнать даже самую технически навороченную машину в считаные минуты, а рейтинги угонов традиционно возглавляют самые популярные модели масс-маркета.

Охранная система – сигналом или оповещением – сообщит о том, что с автомобилем происходит что-то неладное, телематическая система оповестит о перемещениях и покажет, где находится автомобиль, даже если его уже угнали, приложение на смартфоне заведет машину и заранее установит комфортный климат, но только истинная противоугонная система не позволит уехать на автомобиле без ведома владельца.

Решения от компании AUTHOR – решения для тех, кто ценит спокойный сон в уверенности в том, что автомобиль находится именно там, где вы его оставили.

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