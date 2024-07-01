#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Цены на автомобили в России идут вверх и вниз одновременно
1 июля
Цены на автомобили в России идут вверх и вниз одновременно
В России 7 марок изменили цены на новые...
Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: «Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами»
1 июля
Гендиректор «Газпромнефть-СМ»: «Будущее рынка труда за мультидисциплинарными специалистами»
Рост внутреннего спроса на отечественную...
Береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ»
1 июля
Катер на колесах — новая российская разработка
Озвучены характеристики нового берегового...

«За рулем» в июле: что взять за 1,5 млн вместо Нивы Travel; вся правда о мини-мойках; тест народных кроссоверов

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» №7/2024 – это:

Новая версия Весты, большой кроссовер нашей сборки, водородный Аурус: главные новинки ПМЭФ-2024

ЗР МОМЕНТ

  • Единая платформа для разных автозаводов – это реально?
  • ПМЭФ-2024: и там автомобили!
  • Автопарк страны продолжает стареть
  • GAC GS3, Porsche 911 и другие новинки
  • Не пора ли отменить путевые листы?
  • Гран-при «За рулем» 2024: поздравляем победителей!
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

ЗР ПРЕМЬЕРА

Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео
  • Лада Искра и электрическая e-Niva
  • Haval H3 – между Джолионом и Dargo
  • Exeed LX модернизировали
  • Седан MG5: подойдет для такси
  • Volkswagen Talagon – большой, как Teramont
  • Subaru Outback – это вам не «китаец»

ЗР АКТИВ

  • Аварийность растет вместе со штрафами: что делать?
  • Зачем повышать утилизационный сбор?

ЗР ТЕСТ

  • Кроссоверы для народа: Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза ЗР. Ресурсный тест термостатов: хороших почти нет!
  • Всё об автомобильных хомутах
  • Экспертиза ЗР. Аккумуляторные мини-мойки: есть ли от них толк?
  • Тормозная система в вопросах и ответах
  • Экспертиза ЗР. Химия для удаления битумных пятен

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Toyota RAV4
  • Вторые руки. Volkswagen Golf VII – много ли с ним проблем?
  • Чем заменить Ладу Ниву Travel, если пойти на вторичку
  • Выбираем б/у: Nissan Serena
  • Парк ЗР. Datsun mi-DO: разбираем автоматом

А также:

  • Чайка ГАЗ-14 на фоне зарубежных одноклассников
  • РАФ-22038 – последний микроавтобус из Елгавы
  • Как создавали Таврию – в течение двух десятилетий!
  • Пикап JAC T9 с автоматической коробкой
  • МАДИ: как готовят специалистов перспективных направлений

И ВАЗы, и УАЗы: в России хотят выпускать седаны и внедорожники на общей платформе

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Подпишитесь на «За рулем» в

«За рулем»
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 7
01.07.2024
Фото:«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0