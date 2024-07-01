«За рулем» в июле: что взять за 1,5 млн вместо Нивы Travel; вся правда о мини-мойках; тест народных кроссоверов
Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!
«За рулем» №7/2024 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Единая платформа для разных автозаводов – это реально?
- ПМЭФ-2024: и там автомобили!
- Автопарк страны продолжает стареть
- GAC GS3, Porsche 911 и другие новинки
- Не пора ли отменить путевые листы?
- Гран-при «За рулем» 2024: поздравляем победителей!
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Искра и электрическая e-Niva
- Haval H3 – между Джолионом и Dargo
- Exeed LX модернизировали
- Седан MG5: подойдет для такси
- Volkswagen Talagon – большой, как Teramont
- Subaru Outback – это вам не «китаец»
ЗР АКТИВ
- Аварийность растет вместе со штрафами: что делать?
- Зачем повышать утилизационный сбор?
ЗР ТЕСТ
- Кроссоверы для народа: Москвич 3, Лада Веста SW Кросс и Haval M6
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза ЗР. Ресурсный тест термостатов: хороших почти нет!
- Всё об автомобильных хомутах
- Экспертиза ЗР. Аккумуляторные мини-мойки: есть ли от них толк?
- Тормозная система в вопросах и ответах
- Экспертиза ЗР. Химия для удаления битумных пятен
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Toyota RAV4
- Вторые руки. Volkswagen Golf VII – много ли с ним проблем?
- Чем заменить Ладу Ниву Travel, если пойти на вторичку
- Выбираем б/у: Nissan Serena
- Парк ЗР. Datsun mi-DO: разбираем автоматом
А также:
- Чайка ГАЗ-14 на фоне зарубежных одноклассников
- РАФ-22038 – последний микроавтобус из Елгавы
- Как создавали Таврию – в течение двух десятилетий!
- Пикап JAC T9 с автоматической коробкой
- МАДИ: как готовят специалистов перспективных направлений
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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01.07.2024
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