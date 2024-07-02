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Москвич 3: чем крут его салон и что с ним не так?

«За рулем» сравнил интерьер Москвича 3 с одноклассниками на российском рынке

В новом номере журнала «За рулем» – большой сравнительный тест-драйв самых недорогих кроссоверов на рынке: Москвич 3, Lada Vesta SW Cross и Haval M6. Скажете, совсем разные машины, а Веста – вообще приподнятый универсал? Все так, но вся троица – на переднем приводе и с ценой около 2 млн рублей.

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Москвич 3 на тест-драйве «За рулем»
Москвич 3 на тест-драйве «За рулем»

Поэтому эксперт «За рулем» Юрий Тимкин и взялся за детальное сопоставление автомобилей – понимая, что покупательская аудитория у них плюс-минус одна и та же. В качестве небольшого анонса этого материала предлагаем вам пассаж про сравнение интерьера Москвича с остальными участниками теста.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

— Москвич доступнее всех, однако его салон производит лучшее впечатление: благообразный дизайн, неплохая отделка, удачный подбор фактур и самое богатое оснащение. Люк в крыше, камеры кругового обзора, автомат дальнего света, контроль слепых зон, функция слежения за дорожной разметкой и предупреждения об опасности столкновения – всего этого соперники предложить не могут.

Но где указатель наружной температуры? В первый же день зависла во включенном положении сенсорная кнопка рециркуляции воздуха и так за неделю не отвисла. Сиденья твердые, но в то же время плохо держат нагрузку: стокилограммовый коллега причитал, что продавил подушку до каркаса. А другой, ростом 190 см, сетовал, что отодвинулся назад до упора...

На виртуальной приборке не хватает указателя наружной температуры, а сенсорное управление климатом отвлекает много внимания
На виртуальной приборке не хватает указателя наружной температуры, а сенсорное управление климатом отвлекает много внимания

Но вот что интересно: при всей своей компромиссности и бюджетности JAC... простите, Москвич 3 медленно, но верно набирает рыночный ход – неужто заработал себе «право на жизнь»? Хотите узнать полную картину того, как он выглядит на фоне Lada Vesta SW Cross и Haval M6?

Читайте об этом в новом номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Кроссоверы для народа», опубликованной в журнале «За рулем» №7/2024.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 7
02.07.2024
Фото:«За рулем»
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