Серьезное масло для «несерьезных» моторов

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Рассказываем, какие выбрать смазочные материалы для моторов, установленных на мотоциклах, квадроциклах, косилках, мотоблоках, катерах и лодках.

Каждый автомобилист хочет сберечь двигатель своей машины, а любой производитель готов ему в этом помочь, оттого и борьба за сердца и кошельки моторизованных россиян развернулась нешуточная. Про моторные масла для легковых автомобилей сказано и написано немало. На этом фоне в тени остается тема смазочных материалов для моторов и моторчиков, установленных на мотоциклах и квадроциклах, косилках и мотоблоках, катерах и лодках. Не искушенные в этом вопросе люди считают такие движки не слишком серьезными игрушками. Как же они ошибаются!

Вы когда-нибудь разбирались в устройстве двигателя современного мотоцикла? А конструкцию подвесного лодочного мотора в пару сотен лошадиных сил себе представляете? Кстати, некоторые подвесники – близкие родственники популярных автомобильных двигателей. Знаете, сколько стоит приличный квадроцикл или снегоход? А запчасти на него? Даже моторчик садовой косилки, отдав безвременно богу душу, вытянет у хозяина изрядную сумму на ремонт или, тем более, замену. А если вся эта техника не китайская, а произведенная покинувшими российский рынок западными или японскими компаниями, то стоимость решения моторных проблем можно смело удваивать, если не утраивать.

Конечно, этот рынок поскромнее автомобильного, но конкуренция здесь ничуть не меньше. И перемены последних лет его также сильно изменили. «Фирменные» продукты по-прежнему доступны, но не слишком широко распространены, дороги, да и качество товара, поставленного по «серым» схемам, вызывает законные опасения. Зато, увидев новые возможности, активизировались отечественные производители всех мастей – от нефтегазовых гигантов до специализированных компаний, производящих смазочные материалы. Что они предлагают российским любителям двух- и четырехколесной мототехники, владельцам снегоходов и моторных лодок, садоводам и огородникам? Чтобы не быть голословными, покажем на примере.

Vitex – сделано в России

Есть в России город Дзержинск, расположенный неподалеку от Нижнего Новгорода. И славится он своей химической и нефтехимической промышленностью. Чего тут только не выпускают: пластики и герметики, оргстекло и тормозные жидкости, то, что ярко горит и громко бабахает… Не удивительно, что в городе химиков делают и смазочные материалы.

Бренду Vitex, о котором пойдет речь, уже более тридцати лет. Масла под этой маркой появились позднее. Начиналось все не со смазок, а с охлаждающих жидкостей. Это сегодня в продуктовой линейке производителя моторные, трансмиссионные, индустриальные, турбинные, компрессорные и прочие масла, тормозные и охлаждающие жидкости, автохимия. Всего более 1200 наименований продукции. Среди них и наши сегодняшние герои.

Линейка масел Vitex «для двухтактных и четырехтактных двигателей» недавно обновилась. В ней четыре группы продуктов различного назначения:

VITEX DRIVE – масла для мототехники. Сюда входят: синтетическое масло для высоконагруженных современных двухтактных двигателей, два варианта 4-тактной полусинтетики (для мотовездеходов и универсального применения) и два типа полусинтетической гидравлики для вилок и амортизаторов.

VITEX GARDEN – рассчитаны, как ясно из названия, на использование в садовой технике. Здесь два типа масел для двухтактных моторчиков – минеральное и полусинтетическое, а также летняя полусинтетика для малых четырехтактных моторов.

VITEX SNOW – зимние масла для зимней техники. Здесь представлена двухтактная синтетика и два вида смазки для четырехтактных двигателей. Одна – для снегоходов, другая – для легких снегоуборщиков.

VITEX OUTBOARD – лодочные масла: полусинтетика для двухтактных подвесных моторов и минералка для четырехтактных.

Линейка масел для малых двигателей не особо широкая, но сбалансированная и покрывает потребности большинства пользователей мотоциклетной, снегоходной, водной и садовой техники. Подробный рассказ обо всех продуктах потребует не статьи, а целой брошюры. Поэтому возьмем, опять же для примера, только одно масло.

Для современных «мопедов»

Vitex Drive 2T PIB – полностью синтетическое моторное масло. Те, кто еще помнит «газульки» Д-6, шауляйские моторы советских мопедов и вонючие мотоциклетные двухтактники, непременно удивятся. Мешать с бензином совсем не дешевую синтетику, чтобы она вылетала в прямом смысле в трубу? Да – мешать, да – с бензином. Просто современные, форсированные двухтактные моторы стали более мощными и нагруженными, да и требования к ним, в том числе экологические, ужесточились. Здесь без синтетики, причем специальной, не обойтись.

Начнем с того, что двухтактные двигатели, в силу особенностей своей конструкции, при прочих равных заметно мощнее своих четырехтактных аналогов. Кроме того, детали их цилиндропоршневой группы более «горячие» – здесь нет тактов выпуска и всасывания, где мотор может немного «отдохнуть» и охладиться свежей порцией воздуха. Двухтактники, при использовании масел недолжного уровня качества склонны к образованию нагара в камере сгорания. А из-за особенностей рабочего процесса и использования бензо-масляной смеси они очень любят дымить.

Масло Drive 2T PIB как раз и призвано бороться с этими проблемами. Аббревиатура PIB в названии означает «полиизобутилен». Это полимер, который применяется в различных смазочных материалах. Он относится в высшей V группе базовых масел по классификации API. Добавка его в состав Vitex Drive 2T позволяет улучшить моющие свойства масла, снизить температуру его вспышки, что важно для обеспечения чистоты камеры сгорания в двухтактных моторах. Полимер улучшает вязкостно-температурные характеристики, повышает смазывающие свойства и, что очень важно, способствует дожигу частичек масла в выхлопе. Ведь дыму из выхлопной трубы нынче объявлена война.

В итоге мы имеем продукт, соответствующий самым современным спецификациям для двухтактных масел. По японской классификации JASO масло соответствует высшему классу FD, который требует не только снижения дымности выхлопа, но и предъявляет требования по чистоте поршня. По международному стандарту ISO тоже высший уровень L-EGD. И даже уходящий и редко сейчас используемый американский стандарт API дает «Драйву» высшую для «сухопутных» масел оценку TC.

Что важно, масло, предназначенное для самых нагруженных двухтактных моторов, сделано в России. Как и все другие 1200 наименований технических жидкостей и автомобильной косметики от Vitex.

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