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Проверили слух: говорят, похитить недешевый кабель на электро-АЗС очень легко...

Эксперт «За рулем» объяснил, реально ли украсть кабель при зарядке электрокара

Вопрос от читателя «За рулем»:

Верно ли, что кабель для зарядки электромобиля можно ­похитить при зарядке? Цветмет всё-таки…

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Нет, стащить кабель не получится при всём желании. При зарядке в «розетке» электромобиля активируется блокировка – вытащить зарядный пистолет не получится, а разблокировать разъем можно только изнутри электромобиля.

Похитить кабель при зарядке можно разве что разворотив гнездо для зарядки и сам зарядный кабель.

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Виноградов Александр
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 11
03.07.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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