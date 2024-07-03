Проверили слух: говорят, похитить недешевый кабель на электро-АЗС очень легко...

Эксперт «За рулем» объяснил, реально ли украсть кабель при зарядке электрокара

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Верно ли, что кабель для зарядки электромобиля можно ­похитить при зарядке? Цветмет всё-таки…

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Нет, стащить кабель не получится при всём желании. При зарядке в «розетке» электромобиля активируется блокировка – вытащить зарядный пистолет не получится, а разблокировать разъем можно только изнутри электромобиля.

Похитить кабель при зарядке можно разве что разворотив гнездо для зарядки и сам зарядный кабель.

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