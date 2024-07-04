В России катастрофически падают продажи электромобилей: в чем дело?

Российский рынок электрокаров показал спад в мае на 51% относительно апреля

В мае в России продано 1107 новых электромобилей. Это на 51% меньше, чем в апреле. А рекордным для «зеленых» моделей на нашем рынке был март – 2499 штук. Видимо, следует сказать спасибо новому утильсбору, снизившему интерес к недешевым машинам.

А выстраиваться в очередь за «отечественными» электромобилями российские покупатели не спешат. Лидирует Zeekr: за пять месяцев продано 4086 машин из общего тиража новых «электричек» в 9523 штуки. Evolute и Москвич далеко позади, хотя за ними стоит официальная поддержка дилеров.

В Минпромторге уже готовят очередной удар по электромобильному сегменту. Судя по всему, скоро госсубсидия до 925 тысяч рублей будет положена не всем китайским «электричкам» российской сборки, а только выполняющим минимальные требования по уровню локализации.

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