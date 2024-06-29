Что плещется в АКП? Как перебросить момент? Чему равен ваш промилле?

Эксперты «За рулем» собрали популярные автомобильные неточности

Читатель прислал нам недовольное письмо. Дескать, зачем вы постоянно ругаетесь на употребление ошибочных терминов или словосочетаний, ведь правила русского языка меняются! И если сегодня единицы типа А/ч вместо правильных А·ч вы считаете неверными, то через полвека они вполне могут стать узаконенными.

Действительно, язык меняется – слов типа «шоффэр» сегодня не встретить. Но техническая грамотность при этом остается незыблемой. Ни в прошлом веке, ни в нынешнем нельзя делить амперы на часы, а ось путать с валом. Некоторые популярные заблуждения мы привели ниже.

Турбовый или Кompressor

Как только не называют моторы, которые немного сложнее, чем обычные атмосферные. Тут и «с турбиной» и «турбовые». А еще не все знают, что значит гордая надпись Кompressor на некоторых Мерседесах.

Расставим точки над i. Турбина – это лишь часть турбокомпрессора . Выхлопные газы вращают колесо центростремительной турбины, сидящее на одном валу с рабочим колесом центробежного компрессора. Валы двигателя и турбокомпрессора не связаны друг с другом. Такие моторы правильно называть «снабженными турбонаддувом».

А еще существует схема с приводным от коленвала компрессором объемного типа. Чаще всего в них два ротора обеспечивают предварительное повышение давления воздуха перед поршневой частью. Такие моторы правильно называть «с приводным компрессором».

Впускной коллектор – деталь, которой нет

Выпускной коллектор – это элемент двигателя, который собирает воедино потоки отработавших газов от разных цилиндров. Происхождение термина – от слова collector (англ. собиратель). А вот похожая деталь, установленная на впуске мотора, ничего не объединяет, а наоборот – разъединяет! Поэтому в серьезных источниках используют правильный термин: «впускной трубопровод».

Хорошо ли заводятся электромобили?

В материалах про электромобили порой встречаются пассажи про «легкость пуска» их моторов в любых условиях – хоть на морозе, хоть когда и где угодно. Между тем никакого пуска двигателей в электрическом транспорте нет.

Если в двигателе внутреннего сгорания для использования химической энергии углеводородного топлива необходимо изначально заставить коленвал крутиться с определенной частотой, то в электромобилях подобных сложностей нет по определению. Электромотор, подобно лампочке, либо работает, либо нет. Поэтому при нажатии кнопки Старт просто оживает бортовая электроника.

Удельное давление

Термин «удельное давление» добрые люди обычно поясняют так: это сила, приходящаяся на единицу площади. Однако что же такое давление?

Давление – это и есть сила давления, приходящаяся на единицу поверхности. С единицами измерения тоже всё понятно: например, 1 Па = 1 Н/м². Хотите снизить давление – увеличьте площадь. Если домкрат тонет в грязи – подложите под него широкую доску.

А вот что такое удельное давление, науке неведомо. Масло масляное – иначе и не скажешь.

Что плещется в АКП

Некоторые автолюбители считают, что в гидромеханические автоматические коробки передач и вариаторы заливают масло. Но если посмотреть на любую баночку с жидкостью, предназначенную для АКП, то мы прочтем на ней ATF (Automatiс Transmission Fluid). В переводе – жидкость для «автоматов». Только так и следует говорить. Нужно четко разделять, что в АКП льют жидкость, а в остальные агрегаты трансмиссии, которых может быть у кроссоверов и внедорожников несколько, – трансмиссионное или иное масло.

Куда интегрирована?

Некоторые автопроизводители, чтобы выделиться среди себе подобных, придумали хитрый термин – интегрированная рама. Но рама – это по определению основа, «скелет» для крепления кузова, двигателя, агрегатов трансмиссии и подвесок. С самого появления несущих кузовов в них всегда присутствовали встроенные мощные элементы – такие как передние и задние лонжероны, а также пороги. Так что автомобиль – либо рамный, либо с несущим кузовом.

Турбонаддув и степень сжатия

Некоторые уверяют, что турбонаддув повышает степень сжатия мотора. Дескать, растет давление, а потому и степень сжатия становится выше. Однако степень сжатия – это безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра. Конкретно – отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия. Поставьте хоть десяток компрессоров, степень сжатия от этого не вырастет.

Путаница возникла потому, что степень сжатия путают с давлением конца сжатия, часто называемым компрессией. Давление действительно можно поднять. Но степень сжатия от этого не изменится.

И еще. Степень сжатия часто любят обозначать примерно так – 10:1 или, скажем, 14:1. Это неграмотно: нужно писать 10 или, соответственно, 14. Без числителей и знаменателей.

Как перебросить момент?

Поведение полноприводных машин порой описывают примерно так: автоматика перебрасывает крутящий момент на буксующее колесо. Однако это не только невозможно, но и бессмысленно. Приложить крутящий момент можно только там, где есть сопротивление. А если колесо буксует, то и сопротивления там практически нет. Даже если заставить мотор вращать лишь это колесо, машина не сдвинется с места, а крутящий момент на валу двигателя будет ничтожен!

Обороты холостого хода

Часто встречаются рекомендации проводить какие-либо замеры на «холостом ходу». Типичные примеры – измерение напряжения генератора, оценка величины разрежения во впускном трубопроводе и тому подобное.

Строго говоря, к холостым оборотам относятся любые режимы работа мотора, не совершающего полезной работы. Когда водитель на светофоре то и дело «урчит», нажимая от скуки правую педаль, обороты всё равно являются холостыми. Правильно же говорить о минимальных оборотах холостого хода. Хотя, чего греха таить, даже мы порой сокращаем эти четыре слова до «холостых».

Автоматическая трансмиссия

Видимо, для многих термин «автоматическая трансмиссия» звучит солиднее, чем «коробка-автомат». Однако напомним, что трансмиссия – это совокупность деталей и узлов, соединяющих двигатель с ведущими колесами автомобиля. В нее, помимо коробки передач, могут входить карданный вал, дифференциал и приводы колес. Но никаких автоматических карданов или приводов нет в природе.

Термин «автоматическая» относится только к коробке передач. Так можно дойти и до того, что называть автоматическим весь автомобиль с подобной коробкой.

Силовой агрегат и его мощность

Еще один пример «красивости», не имеющей отношения к реальности. Наверное, выражение «мощность силового агрегата» кому-то нравится больше, чем «мощность двигателя», но беда в том, что силовой агрегат и двигатель – это не синонимы!

Силовой агрегат – это двигатель плюс сцепление (если оно есть) и коробка передач. Поэтому мощность на его выходе, вследствие неидеального КПД последних, будет заведомо ниже мощности мотора.

Чему равен ваш промилле?

С чьей-то легкой руки нам долгое время внушали, что промилле – это какая-то специальная единица измерения степени опьянения. Между тем, промилле – единица относительной величины (лат. pro mille на тысячу), тысячная доля какого либо числа; десятая часть процента (1‰ = 0,1%). В таких единицах можно измерять хоть уклон дороги, хоть рост поголовья свиноводческого хозяйства.

Где рейка?

Многие автомобилисты при рассказе о том, что сломалось в рулевом управлении автомобиля, используют термин «вал рейки». Причем называют этим понятием длинный стержень со множеством зубцов, который перемещается вправо‑влево, поворачивая колеса. Но при этом забывают главное определение слова вал – он передает крутящий момент. А описанная деталь момент не передает, она передает осевое усилие. Именно поэтому она и называется рейкой. Весь узел в сборе по-народному можно тоже называть «рейкой», но в кавычках. А правильнее – реечный рулевой механизм.

Киловатты и часы

Киловатт – это единица измерения мощности, как и лошадиная сила. Однако никому не приходит в голову говорить, например, про сто лошадиных сил в сутки! А вот киловаттам почему-то не повезло: единицы измерения типа «кВт/ч» встречаются повсеместно. Что имеют в виду авторы заявлений типа «двигатель имеет мощность 60 кВт/ч», понять невозможно. Если говорить об энергии, то следует использовать единицы «кВт·ч», как в бытовых электросчетчиках.

Еще один пример путаницы относится к рекламе бытового нагревателя, где шоумен говорит о потреблении «всего 2–3 киловатт-часа в сутки». Это много или мало? Чтобы понять истину, достаточно поделить одно на другое: получим мощность примерно в сотню ватт. Вот и прикиньте, хорошо ли вас согреет простая электрическая лампочка.

Что амортизируют?

Часто встречается термин – газовые амортизаторы капота или двери багажника кроссовера. Но они ничего не амортизируют! Сжатый газ обеспечивает удержание капота или двери в верхнем положении – и всё. Правильно говорить про газовые упоры.

Откуда взялся конденсор?

Кто-то называет теплообменник кондиционера, стоящий впереди радиатора автомобиля, конденсором. Это прямой перевод из англоязычных инструкций. Но не будем забывать, что это слово было переведено и русифицировано пару веков назад, а звучит оно как «конденсатор». Конденсаторы использовались в электротехнике еще в XIX веке. Идея устройства одинаковая – электрический конденсатор собирает, накапливает электрический заряд, а автомобильный конденсирует и собирает горячий газообразный хладагент.

А термин «конденсор» описывает оптическую систему в проекционных и тому подобных приборах, улучшающую освещенность предмета.

Железных деталей нет!

Многие автолюбители используют термин «железо» применительно к любому материалу, из которого сделаны те или иные детали. Однако химический элемент железо (Fe) может существовать в автомобиле, как впрочем и в других отраслях машиностроения, только в двух ипостасях – это сталь и чугун. Какой из материалов получится в результате соединения железа с углеродом, зависит от процентного содержания углерода. Мало углерода – сталь, много (больше 2,14%) – чугун. А железки – это когда жена ругается на слишком долгое пребывание в гараже.

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