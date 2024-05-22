Скоро жара загубит ваш аккумулятор — в чем причина?

Эксперт «За рулем» объяснил, чего АКБ боится больше – мороза или жары

Один из устойчивых «аккумуляторных» мифов гласит, что батареи очень боятся отрицательных температур, зато летом для них – раздолье. Отсюда известное суждение: батарея, которая пережила зиму, не помрет и летом – это для нее каникулы.

К сожалению, это не совсем так. Даже совсем не так. Жара причиняет аккумуляторной батарее вреда ничуть не меньше, чем холод. Напомним, что согласно ГОСТ Р 53165-2020 батареи должны быть стойкими к изменению температур от -40°С до +60°С.

Основное влияние жары

При высоких температурах происходит процесс ускорения коррозии и саморазряда батареи. Как следствие сокращается срок ее службы.

В обслуживаемых АКБ (аккумуляторных кислотных батареях) на жаре происходит испарение электролита. Вода частично выкипает, растет концентрация серной кислоты, пластины оголяются, емкость батареи падает. Кислота уже не может находиться в жидком состоянии – часть ее оседает в кристаллах на решетке. Всплывает пугающий термин: сульфатация. Этот процесс активизируется с ростом температуры под капотом. Во время движения все не так страшно, а вот при толчее в летних пробках батарее становится плохо.

Еще один миф

Часто приходится слышать, что так называемый термочехол облегчает работу батареи в холодное время года, согревает ее. На самом деле чехол не является источником тепла и согревать ничего не может. Однако польза от него все-таки есть, и проявляется она как раз летом.

В жару термочехол защищает батарею от перегрева вследствие близкого расположения горячего мотора.

Окисление выводов

Эта проблема полвека назад сильно «доставала» автора при езде на Жигулях эпохи 1970-х годов. То и дело в жаркую летнюю погоду при повороте ключа зажигания раздавалось одиночное «всхлипывание»: стартер даже не пытается крутиться, лампы меркнут. Методом проб и ошибок выяснил, что виноваты полюсные выводы страшненькой черной батареи, покрытые белым налетом. При испарении вода увлекала за собой пары кислоты, вследствие чего выводы обретали окисную пленку, имевшую реальное сопротивление. При попытке пуска пленка мгновенно разогревалась, ухудшая и без того негодное соединение.

В былые времена простейшим средством ремонта была тоненькая наждачная шкурка. Рекомендовались также фетровые кольца, надеваемые на полюсные выводы.

Саморазряд

Вопреки сложившемуся мнению, чаще всего аккумулятор автомобиля губит не холод, а жара. И такое явление вполне можно объяснить, если хоть немного покопаться в начальном курсе химии. В школе многие проходили, что от температуры зависит скорость прохождения химической реакции. Так вот, чем температура выше, тем интенсивнее проходит реакция. Это справедливо и для тех процессов, которые протекают в аккумуляторной батарее.

Хотя бы изредка проверяйте напряжение в бортсети. Особенно вредны для недозаряженной АКБ частые короткие поездки.

В любом подобном устройстве постоянно присутствуют токи саморазряда. Они могут находиться внутри корпуса самой батареи и на ее поверхности между полюсными выводами. В мороз токи саморазряда, как ни странно, минимальны, а вот в жару они достигают максимума. Если автомобиль долгое время стоит на солнце, под капотом начинает повышаться температура. В таких условиях приходится существовать и аккумуляторной батарее. Токи саморазряда, увеличенные из-за жары, иной раз могут полностью разряжать аккумулятор. Такая ситуация является наиболее опасной.

Если подвести итог — защититься на 100% от жары невозможно, как и от холода. Но вред от ее воздействия нужно и можно минимизировать.

Комментарий специалиста

Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto:

— При высоких температурах могут возникнуть различные проблемы с АКБ.

Основные – это повышенное испарение, повышенная саморазрядка и ускоренное старение.

Рекомендуется избегать перегрева батареи и стараться парковать автомобиль в тени.

Также следует регулярно проверять состояние и заряд АКБ, особенно в периоды повышенных температур.

Какие еще условия сокращают срок службы аккумулятора вашего автомобиля, рассказано в этой публикации.