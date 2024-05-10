Как не убить аккумулятор недозарядом? Вот ответ эксперта

Эксперт «За рулем» Ревин объяснил, что влияет на эффективность зарядки АКБ генератором

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Заряжается ли аккумуляторная батарея на минимальных холостых оборотах?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор:

– Состояние заряда характеризуется прежде всего превышением напряжения бортовой сети над напряжением АКБ в неподключенном состоянии. Последнее еще называют напряжением разомкнутой цепи, и оно не превышает у большинства батарей в заряженном состоянии 12,6 В. Если генератор обеспечивает превышение напряжения при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода над этой величиной, то идет заряд АКБ.

Так происходит у всех современных автомобилей, если генератор исправен, а к электрооборудованию автомобиля не подключены дополнительные энергоемкие потребители. Обеспечивают заряд мощные генераторы и передаточные отношения привода, позволяющие валу генератора вращаться в несколько раз быстрее коленвала.

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