Как не убить аккумулятор недозарядом? Вот ответ эксперта
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Заряжается ли аккумуляторная батарея на минимальных холостых оборотах?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, редактор:
– Состояние заряда характеризуется прежде всего превышением напряжения бортовой сети над напряжением АКБ в неподключенном состоянии. Последнее еще называют напряжением разомкнутой цепи, и оно не превышает у большинства батарей в заряженном состоянии 12,6 В. Если генератор обеспечивает превышение напряжения при работе двигателя на минимальных оборотах холостого хода над этой величиной, то идет заряд АКБ.
Так происходит у всех современных автомобилей, если генератор исправен, а к электрооборудованию автомобиля не подключены дополнительные энергоемкие потребители. Обеспечивают заряд мощные генераторы и передаточные отношения привода, позволяющие валу генератора вращаться в несколько раз быстрее коленвала.
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