Как продлить жизнь аккумулятора: секреты экспертов

Эксперт «За рулем» рассказал, как заставить аккумулятор служить дольше

Обычно аккумулятор служит 4–5 лет. И это немало, ведь по ГОСТ Р53165—2020, его средний срок службы должен быть не менее 24 месяцев. Но бывает, что аккумулятор не выхаживает и года. Реально ли продлить жизнь батарее, рассказал в своем материале эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Он отметил, что любопытное мнение насчет ресурса батареи высказали специалисты Тюменского аккумуляторного завода. Они полагают, что очень многое зависит исключительно от состояния автомобиля. Так, если недозаряд приводит к сульфатации пластин, то не менее вреден и перезаряд, ведущий к коррозии свинцовых токоотводов.

Поэтому в идеальном варианте напряжение аккумулятора должно быть связано со стилем езды владельца. Для человека, совершающего поездку раз в неделю, желательно иметь на генераторе 14,4 В, а для таксиста, ежедневно накатывающего большой километраж – 13,8 В.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Многие современные автомобили корректируют напряжение, выдаваемое на АКБ, в зависимости от температуры, времени, прошедшего после пуска мотора и текущего состояния батареи.

Как ни странно, но при наблюдении за редакционным Ларгусом 2012 года выпуска мы отметили, что на нем применена именно такая интеллектуальная система управления напряжением заряда. Летом отмечалось напряжение 13,7 В, а зимой оно обычно превышает 14,0 В.

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