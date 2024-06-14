Стало известно, когда электрокары будут заряжаться за 10 минут
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Какие аккумуляторы могут прийти на смену литий-ионным?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:
– Претендентов много. Один из главных – твердотельный аккумулятор. Такие источники рассчитаны на более высокую температуру, что снижает пожароопасность. Кроме того, у них выше энергоемкость. А главное преимущество – возможность быстрой зарядки примерно за десяток минут.
В 2023 году Toyota заключила соглашение с компанией Idemitsu Kosan, которая разрабатывает твердые электролиты, поэтому к 2027-2028 годам ожидается совместная разработка таких аккумуляторов. Honda также намерена выпустить автомобили с подобными аккумуляторами к концу десятилетия.
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