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Стало известно, когда электрокары будут заряжаться за 10 минут

Эксперт «За рулем» рассказал, какие аккумуляторы могут заменить литий-ионные

Вопрос от читателя «За рулем»:

Какие аккумуляторы могут прийти на смену литий-ионным?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Претендентов много. Один из главных – твердотельный аккумулятор. Такие источники рассчитаны на более высокую температуру, что снижает пожароопасность. Кроме того, у них выше энергоемкость. А главное преимущество – возможность быстрой зарядки примерно за десяток минут.

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Аккумулятор вашего авто проживет лишь 2 года – и вот почему

В 2023 году Toyota заключила соглашение с компанией Idemitsu Kosan, которая разрабатывает твердые электролиты, поэтому к 2027-2028 годам ожидается совместная разработка таких аккумуляторов. Honda также намерена выпустить автомобили с подобными аккумуляторами к концу десятилетия.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 2
14.06.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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