Почему автопилот для автомобилей в России не приживется?

Эксперт «За рулем» объяснил, что мешает развитию автопилота в автомобилях

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Могут ли современные ассистенты движения оказаться ­беспомощными?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Прогресс ассистентов движения впечатляет, и мы всё ближе к автономному движению. Но пока, действительно, могут возникать условия, в которых они работают неадекватно. Например, нечеткая разметка. Однако камеры и радары уже научились распознавать не только разметку, но и обочину с отбойниками.

А вот с плохой погодой, особенно с метелью, пока сделать ничего нельзя. Во‑первых, снег может забить радары и сделать их слепыми. Это можно решить системами очистки. Но проблему занесения снегом разметки, знаков и просто обочины, когда стирается грань между дорогой и ее краем, пока решить нельзя. ­Адекватно работать автопилот сможет при наличии искусственного интеллекта и очень точных карт.

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