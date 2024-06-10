#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты рассказали, как можно снизить стоимость автогражданки
10 июня
Эксперты рассказали, как можно снизить стоимость автогражданки
В Роскачестве объяснили, как можно уменьшить...
К онлайн-сервису АО ВТБ Лизинг присоединились региональные дилеры Прагматика и Луидор-Авто
10 июня
К онлайн-сервису АО ВТБ Лизинг присоединились региональные дилеры Прагматика и Луидор-Авто
АО ВТБ Лизинг расширил ассортимент автомобилей...
Будущее – за электротранспортом
10 июня
Будущее – за электротранспортом
Благодаря развитию мощной электрозарядной...

Почему автопилот для автомобилей в России не приживется?

Эксперт «За рулем» объяснил, что мешает развитию автопилота в автомобилях

Вопрос от читателя «За рулем»:

Могут ли современные ассистенты движения оказаться ­беспомощными?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

Прогресс ассистентов движения впечатляет, и мы всё ближе к автономному движению. Но пока, действительно, могут возникать условия, в которых они работают неадекватно. Например, нечеткая разметка. Однако камеры и радары уже научились распознавать не только разметку, но и обочину с отбойниками.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

А вот с плохой погодой, особенно с метелью, пока сделать ничего нельзя. Во‑первых, снег может забить радары и сделать их слепыми. Это можно решить системами очистки. Но проблему занесения снегом разметки, знаков и просто обочины, когда стирается грань между дорогой и ее краем, пока решить нельзя. ­Адекватно работать автопилот сможет при наличии искусственного интеллекта и очень точных карт.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • За эти три буквы в правах можно «попасть» на 15 тысяч! Эксперт объяснил их значение в этом материале.
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемВиноградов Александр
Фото:freepik / rawpixel.com
Количество просмотров 4
10.06.2024
Фото:freepik / rawpixel.com
Поделиться:
Оцените материал:
0