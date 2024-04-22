Эта лампочка на приборке говорит о скорой кончине двигателя

«За рулем» дал совет на случай включения индикатора низкого давления масла

Суждений и материалов на эту тему – великое множество. Называются всевозможные причины загорания вредного индикатора – от низкого уровня масла до отказов масляного насоса, различных утечек, пробоев прокладки и так далее. Однако для начала сформулируем главное правило: что надо делать в таких случаях?

А оно очень простое:

Надо немедленно включить «аварийку», убрать машину с дороги и заглушить мотор!

Ехать без масла категорически нельзя. Напоминаем – оно не только смазывает, но еще и охлаждает, моет и удаляет грязь. В общем, езду без масла оставим для дешевых шоу.

Следующий шаг, к сожалению, неприятный: надо вызвать эвакуатор. При этом помните, что без работающего двигателя ваша машина остается без тормозов (если, конечно, на ней есть усилитель).

Но есть шанс, что автомобиль уедет своим ходом.

Шанс

Остается вероятность, что причина неисправности – в низком уровне масла. Причем низкий уровень возник не вследствие пробоя картера, выбитой заглушки или иных механических неприятностей. Если никаких явных следов утечки типа масляной лужи на асфальте не наблюдается, то возможная причина – в масложоре или в забывчивости владельца. В этом случае достаточно долить масло и спокойно ехать дальше (если, конечно, индикатор погаснет).

В подавляющем числе автомобилей масляный щуп пока что присутствует. Но есть и машины, обходящиеся без него: так устроены некоторые модели Ауди, Джили, Альфа Ромео. В этом случае остается ориентироваться на датчик уровня.

Заметим, что признаки понижения уровня масла внимательный водитель заметит заранее: индикатор начнет подмаргивать на поворотах или на уклонах.

В критической ситуации для любого мотора лучше хоть какое-то моторное масло, чем вообще никакого!

Какое масло долить? Заводские допуски и рекомендации – это всё хорошо и правильно. Но если в пути выяснится, что багажник пустой, а до цивилизации еще далеко, нужно заливать то, что удастся раздобыть. У попутчиков, на АЗС, в придорожном магазинчике – неважно. Только не трансмиссионку, конечно же: масло все-таки должно быть моторным, а его группа качества – как можно ближе к рекомендуемой. После этого можно потихоньку двигаться дальше, всячески избегая излишних нагрузок на мотор. А при первой же возможности масло нужно заменить полностью.

Часто приходится слышать, что причиной загорания индикатора с масленкой может быть забитый масляный фильтр. Но, вообще-то, у фильтра есть перепускной клапан, который прекратит очистку масла, но не помешает ему циркулировать по системе.

Что рекомендуют официалы

Журнал «За рулем» проводил опрос представительств автомобильных компаний по поводу загорающегося тревожного индикатора. Что ж, официалы ожидаемо заняли оборонительную позицию. Представители Мицубиси, Ауди, Ситроен, Рено, Мазда, Порше, Киа, Бриллианс в один голос посоветовали заглушить мотор, проверить уровень масла и, если он в порядке, ничего не предпринимать самостоятельно, добравшись на эвакуаторе до официальной СТО. Любопытно, что самыми «демократичными» оказались Шкода и Фольксваген, которые хотя бы намеком дали понять, что в критической ситуации можно залить масло с каким-то иным допуском, отличающимся от рекомендованного.

Вазовская инструкция предлагала примерно то же самое:

«В случае загорания сигнализатора аварийного давления масла при работающем двигателе остановитесь как можно скорее с соблюдением ПДД, заглушите двигатель и обратитесь к дилеру Lada для устранения неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки может привести к выходу двигателя из строя».

А для доливки:

«Используйте только рекомендованные рабочие и смазывающие жидкости».

Вот что по этому поводу говорят специалисты ГК «Автодом», мнение которых предоставила пресс-служба компании:

– Датчик давления масла на приборной панели автомобиля может срабатывать по нескольким причинам. Если это происходит при включении зажигания, а через несколько секунд перестает гореть, – никакой проблемы нет. Системы самодиагностики проверяют состояние датчиков и индикаторов. Включение лампочки на холостых или низких оборотах может означать проблемы с двигателем. Желтый индикатор показывает недостаточный уровень жидкости. Красный индикатор сигнализирует о том, что в системе смазочного материала не хватает давления. При срабатывании индикатора стоит проверить уровень масла в двигателе и долить его. Если масла недостаточно, а на земле есть обильные следы смазочного вещества, это может говорить о серьезной поломке. Нужно сразу обратиться в сервисный центр для выявления неисправности.

Счастливого пути – и никаких «масленок»!

А вот чем опасен, наоборот, перелив масла.