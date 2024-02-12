Вот чем опасен перелив масла

Вот почему масла в моторе не должно быть больше положенного уровня

Слишком много масла так же вредно, как и его нехватка в двигателе. Ниже вы найдете видео с разобранным двигателем, хозяин которого постоянно переливал масло.

Эрику с YouTube-канала I Do Cars попался 3-литровый двигатель V6 от седана Jaguar XE 2017 года выпуска, который вышел из строя из-за перелива масла. При сливе масла из поддона картера вытекло девять литров! И это при том, что в этот мотор следует заливать максимум 5,7 литра масла.

Пробег мотора всего 66 000 миль (106 тысяч км), но он весь усыпан металлической стружкой, которая забила масляный фильтр. Есть также царапины на шейках кулачкового вала, что говорит о серьезных повреждениях блока.

Оказалось, что два крайних передних поршня болтаются на коленчатом валу и явно соприкасались с головкой блока, чего быть не должно.

После снятия масляного поддона в кадр попадает металлическая стружка и осколки металла от подшипников шатунов. Есть даже очень большие куски.

После извлечения поршней автор видео обнаруживает обгоревший металл в нижней части шатунов и многочисленные повреждения стенок цилиндров. Коленчатый вал разбрызгивал излишки масла по картеру, превращая масло в пену. Когда эта пена всасывалась масляным насосом, она аэрировалась и больше не могла смазывать детали должным образом. В результате возникало сильное трение и перегрев, что быстро вывело двигатель из строя.