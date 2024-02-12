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Вот чем опасен перелив масла

Вот почему масла в моторе не должно быть больше положенного уровня

Слишком много масла так же вредно, как и его нехватка в двигателе. Ниже вы найдете видео с разобранным двигателем, хозяин которого постоянно переливал масло.

Эрику с YouTube-канала I Do Cars попался 3-литровый двигатель V6 от седана Jaguar XE 2017 года выпуска, который вышел из строя из-за перелива масла. При сливе масла из поддона картера вытекло девять литров! И это при том, что в этот мотор следует заливать максимум 5,7 литра масла.

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Пробег мотора всего 66 000 миль (106 тысяч км), но он весь усыпан металлической стружкой, которая забила масляный фильтр. Есть также царапины на шейках кулачкового вала, что говорит о серьезных повреждениях блока.

Оказалось, что два крайних передних поршня болтаются на коленчатом валу и явно соприкасались с головкой блока, чего быть не должно.

После снятия масляного поддона в кадр попадает металлическая стружка и осколки металла от подшипников шатунов. Есть даже очень большие куски.

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После извлечения поршней автор видео обнаруживает обгоревший металл в нижней части шатунов и многочисленные повреждения стенок цилиндров. Коленчатый вал разбрызгивал излишки масла по картеру, превращая масло в пену. Когда эта пена всасывалась масляным насосом, она аэрировалась и больше не могла смазывать детали должным образом. В результате возникало сильное трение и перегрев, что быстро вывело двигатель из строя.

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Кирилл Панов
Фото:Youtube
Количество просмотров 1
12.02.2024
Фото:Youtube
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