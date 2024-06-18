Реальная проблема современных двигателей: кто виноват и что делать

Эксперты «За рулем» рассказали, как не допустить детонации в моторе

Как проявляется детонация?

Бывает, что при разгоне или под нагрузкой слышны частые звонкие стуки, издаваемые двигателем. Похожие звуки можно сымитировать, если гаечным ключом среднего размера часто-часто стучать по блоку цилиндров двигателя. Автолюбители прошлого века сказали бы, что это, мол, «пальцы стучат», но правильное название явления – детонация.

Детонация часто приводит к разрушению перемычек между кольцами.

В чем причина детонации?

То, что называют «стуком пальцев», на самом деле есть шум, который генерируется ударными волнами в цилиндре. Детонация – процесс самопроизвольного воспламенения топлива от волны сжатия.

УПРОЩЕННАЯ СХЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ

а) начало горения смеси, появление очагавоспламенения у свечи зажигания (1); б) распространение фронта пламени (2) по объему топливовоздушной смеси (3), объемное самовоспламенение части смеси, удаленной от свечи зажигания (4); в) распространение ударных волн (5) по камере сгорания, воспламеняющих еще не сгоревшую смесь.

В бензиновом двигателе топливо должно поджигаться в заданной точке и в заданный момент времени – для того и служит свеча. Но волна давления, которую гонит фронт пламени, попадает в узкие щели надпоршневого зазора, ведь поршень находится почти в верхней мертвой точке (ВМТ) и многократно усиливается. Молекулы топлива становятся активными, запускается очаг детонации. Волна от него со скоростью до 2500 м/с несется навстречу исходному фронту пламени, порождая те самые «стуки».

Чем опасна детонация?

Если повезет, то дело ограничится потерей мощности и ростом расхода топлива. А при неблагоприятном развитии событий неконтролируемое взрывоподобное горение – это прогоревшие клапаны, выломанные перемычки поршней, перегрузка подшипников коленчатого вала. В общем, на горизонте маячит капремонт.

СХЕМА ПРОЦЕССА ДЕТОНАЦИИ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ

1. Поджатая смесь. 2. Очаг самовоспламенения. 3. Выпускной клапан 4. Свеча зажигания. 5. Сгоревшая смесь 6. Впускной клапан. 7. Фронт пламени

Что делать, чтобы не допустить детонации?

Виноваты могут быть слишком ранние углы опережения зажигания, перегрев мотора (в том числе – вследствие отложений), а также неправильная установка фаз газораспределения – слишком раннее закрытие впускного клапана. Сжатие начинается раньше, и к ВМТ давление конца сжатия в цилиндре растет выше, чем надо. Тут двигатель начнет детонировать и при нормальных углах опережения зажигания. В общем – посетите СТО.

Весьма частая причина возникновения детонации – «неправильный» бензин, как правило – низкооктановый. На современных моторах электронный блок управления подвинет угол опережения, насколько сможет. На карбюраторных двигателях это придется делать водителю.

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