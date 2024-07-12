Еще одна опасность электросамокатов – они самовозгораются!

Эксперт «За рулем» предупредил о пожароопасности электротранспорта

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Приходится слышать про возгорания электросамокатов при домашнем хранении. Насколько это распространено, и где же их тогда хранить?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Проблема касается не только электросамокатов, но и электромобилей. За последние пару лет зафиксировано несколько крупных пожаров на судах, перевозящих машины, и в автосалонах. Среди основных причин рассматривается самовозгорание тяговых батарей.

Да и в обычной жизни подобные случаи тоже есть: «электрички» загораются при самых разных обстоятельствах, но непременно сами. Что с этим делать – пока не знают даже производители. Но аккумуляторы прогрессируют, и на очередном витке модернизации проблема наверняка уйдет в прошлое.

Пока же для минимизации последствий можно порекомендовать только хранить «зеленую» технику вне помещений. Но с самокатами это почти нереально.

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