Транспортные компании отказываются перевозить электромобили

И машины с гибридными установками тоже.

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Норвежская судоходная компания Havila Krystruten заявила, что больше не будет перевозить на своих кораблях электрические или электрифицированные автомобили. Такое решение было принято после расследования причин потопления Felicity Ace.

Теперь компания будет перевозить только автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Виной всему высокий риск возгорания батарей электромобилей, что приводит к потере кораблей.

Недавний инцидент в Атлантике заставил насторожиться многих транспортников. Напомним, что в прошлом году в море загорелся корабль Felicity Ace. И хотя причина пожара до сих пор не установлена (корабль затонул на немалой глубине), на борту корабля были электромобили, батареи которых действительно могли стать причиной возгорания.

Горящий корабль Felicity Ace

Исследования показывают, что автомобили с двигателем внутреннего сгорания загораются чаще, чем электромобили. Но этот аргумент на Havila Krystruten не подействовал. В компании ссылаются на противопожарные возможности своих кораблей, а не на статистику возгораний.

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«Эта оценка безопасности и анализа рисков показывает, что с возгоранием обычных транспортных средствах системы пожаротушения корабля и экипаж справятся, — говорит управляющий директор компании Бент Мартини. — Вероятное возгорание электрических, гибридных или водородных автомобилей потребует помощи спасателей и может поставить под угрозу жизни людей на борту и сохранность самого корабля».

Температура горения литий-ионных аккумуляторов может достигать 900 ºС, тогда как средняя температура горения бензина — всего 246°C (от 200 до 500 °C). Соответственно, потушить горящую батарею электромобиля гораздо сложнее.

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Фото: YouTube