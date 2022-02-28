К чему привел пожар на корабле с машинами VW

Предварительный осмотр корабля Felicity Ace показал, что большинство перевозимых в США автомобилей были уничтожены огнем и не подлежат восстановлению. По предварительным подсчетам, убытки Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche и Lamborghini могут превысить 150 миллионов долларов.
На борту Felicity Ace работают аварийно-спасательные бригады. Уже известно, что причиной возгорания стали перевозимые электромобили. Более подробной информации на данный момент нет.
Ранее сообщалось, что на борту корабля находились, например, последние выпущенные Lamborghini Aventador с безнаддувными негибридными бензиновыми двигателями V12. Теперь модель ненадолго вернется в производство, чтобы покупатели сгоревших суперкаров все же получили заказанные машины.
Само судно Felicity Ace, хоть и пострадало, но остается на плаву. Его топливные баки целы и горючее не выливается в океан.
Когда на борту вспыхнул пожар, Felicity Ace находился примерно в 90 морских милях к юго-западу от Азорских островов в Атлантическом океане. Корабль направлялся в США.
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Фото: YouTube