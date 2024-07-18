На смену Michelin и Continental – появились новые летние шины премиум-класса

Проверили шины Armstrong Tru-Trac SU в реальной эксплуатации и на разных покрытиях. И получили неожиданные результаты по ходу испытаний.

За последние два года в России появились десятки новых шинных брендов. Они замещают продукцию мировых грандов в освободившихся нишах. Но доверия у покупателей они не вызывают. Ведь о репутации этих компаний и качестве продукции, как правило, мало что известно. Мы взяли на тест шины Armstrong Tru-Trac SU, появившиеся на российском рынке только в этом сезоне.

Изучаем историю

Марка Armstrong была основана в США больше века назад – в 1912 году. Продавец шин Джордж Армстронг решил наладить производство камер с запатентованным ниппелем собственной конструкции.

В качестве символа и фирменного логотипа выбрал носорога. Спустя семь лет на построенном в Нью-Джерси заводе началось производство автомобильных шин. Всего через пару месяцев Armstrong выпускал по 200 шин и камер в сутки.

К середине века бренд оказался в зените своего развития. В начале 1960-х на фабрике в штате Миссисипи 1000 рабочих ежедневно делали 13 500 шин и 10 000 камер к ним. Компания никогда не занималась поставками на заводские конвейеры: ее продукция шла исключительно в магазины запчастей.

В 1960 году Armstrong, имея четыре производства в разных штатах, стал пятым по объемам шинным концерном в США. Он удерживал позиции и спустя два десятка лет: в 1981-м его место было шестым в стране.

В 1988 году компанию приобрел итальянский шинный гигант Pirelli. Но проект развития не получил.

Весной 2012-го марку купил крупный промышленный холдинг из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и возобновил выпуск шин. Сейчас под именем Armstrong выпускают модели для легковых машин, кроссоверов, внедорожников, LCV, грузовиков и сельскохозяйственной техники. Производятся они в Таиланде и Индонезии.

А с этого года шины Armstrong начали продавать в России.

Выбираем из ассортимента

В легковую линейку Armstrong для нашего рынка входят пять моделей. Шины Blu-Trac PC специально разработаны для легковых автомобилей, Blu-Trac Van – для легких коммерческих, Tru-Trac HT – для кроссоверов и внедорожников.

Шины Armstrong Tru-Trac SU выпускаются в 16 типоразмерах с посадочным диаметром от 18 до 22 дюймов. Производство – Таиланд.

Модель Blu-Trac HP (High Performance) подойдет машинам со спортивным характером. Мы же остановили свой выбор на шинах нового поколения для кроссоверов и внедорожников Armstrong Tru-Trac SU. У них асимметричный рисунок протектора с тремя центральными блоками и улучшенной системой отведения воды из пятна контакта.

Шины Armstrong позиционируются как премиальные. Поэтому в качестве тестового автомобиля выбрали кроссовер Jaguar F-Pace, подобрав для него размерность 255/50 R19.

Заодно сравним новинку со штатными покрышками Continental ContiSportContact 5. Окончательные итоги подведем осенью, а первыми впечатлениями поделимся уже сейчас.

Автомобили с широкой резиной часто нервно ведут себя в колее. Тут играют роль и настройки подвески, и характеристики шин. На Континентале Jaguar требовал минимальных подруливаний. Armstrong по этому критерию показал себя столь же хорошо.

Мы испытывали шины Armstrong Tru-Trac SU на дорогах с разным покрытием.

Проводим замеры

Одно из основных качеств, по которым оценивают автомобильные шины, – это уровень шума. Вооружившись шумомером, выехали на пустое шоссе с шершавым (читай: шумообразующим) асфальтом.

Породистый Continental оказался довольно шумным. На 60 км/ч профессиональный прибор зафиксировал 74,4 дБа, на 80 км/ч – 76,4 дБа, на 100 км/ч – 78,3 дБа.

Armstrong зарекомендовал себя с лучшей стороны. На 60 км/ч результат – 70,5 дБа (минус 3,9 дБа). На 80 км/ч улучшение сопоставимое, 72,6 дБа (минус 3,8 дБа). Замер при 100 км/ч выдал результат 76,9 дБа (минус 1,5 дБа).

Тарированный шумомер зафиксировал заметное снижение уровня шума в районе водительского места по сравнению со штатными шинами ContiSportContact 5.

Важное пояснение: изменение в децибелах носит не линейный, а логарифмический характер. Снижение на 1 дБа эквивалентно падению интенсивности звука в 1,26 раза. Минус 3 дБа – уже в 2 раза, минус 5 дБа – более чем в три раза. Поэтому между 30 дБ (почти тишина) и 120 дБ (самолет на взлете) всего четырехкратная разница по числам, но колоссальная в реальности.

Но и показаниям прибора нужно верить с оговорками - человеческое ухо слышит по-другому. После установки шин Armstrong в салоне действительно стало тише.

Но разница – не колоссальная. Хотя обойти по уровню шума такого признанного гранда, как Continental ContiSportContact 5, — большой успех.

Продолжаем испытания

Измерили и глубину протектора на новых шинах: 7,6-7,7 мм в крайних канавках и 7,9-8,0 мм в центральных. В конце сезона сделаем еще один замер и по его результатам определим примерный ресурс. Также по осени оценим поведение шин в прохладную погоду.

Глубина протектора на новых шинах составляет 7,6-7,7 мм по краям и 7,9-8,0 мм по центру.

По результатам евросертификации шины Armstrong имеют прекрасное сцепление на мокрой дороге. Во время проведения теста установилась теплая и сухая погода. С нетерпением ждем дождей, чтобы проверить и другие важные качества шин – курсовую устойчивость, устойчивость к аквапланированию, а также экстренное торможение на влажной дороге.