Как готовят специалистов-дорожников: гид для абитуриентов

«За рулем»: Выпускники МАДИ скоро будут нарасхват

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) – один из лучших автомобильных ВУЗов страны. Дело не только в знаниях, методиках и традициях, накопленных за 94 года с момента его основания. В университете уже сейчас готовят специалистов для профессий, которые только появятся в ближайшее время.

Умный транспорт

В транспортной инфраструктуре ожидается революция. Преобразования подобного масштаба происходили в начале ХХ века с переходом от гужевого транспорта к автомобильному. Сейчас всё идет к тому, что автомобиль перестанет быть отдельным элементом, а станет составляющей полноценной интеллектуальной транспортной сети, где транспорт, дороги и инфраструктура будут управляться единой цифровой системой с применением искусственного интеллекта.

Интеллектуальная транспортная система должна регулярно контролировать состояние ее участников – в первую очередь водителей.

Понадобятся инженеры, которые смогут это создать и обслуживать. В МАДИ, на кафедре «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы» решили действовать на опережение и готовить технарей будущего уже сейчас.

Недавно эта кафедра объединилась с кафедрой «Автомобильные перевозки». Логично, потому что рассматривать транспорт, дороги, инфраструктуру и различные сервисы как отдельные элементы уже нельзя. Это составляющие единого большого цифрового пространства, которым нужно управлять.

Реализовать автономное движение на скоростях до 50 км/ч возможно уже сейчас. Для этого достаточно позиционирования автомобиля с точностью 3 сантиметра в секунду. Для городского перемещения такой скорости хватает. А чтобы ехать быстрее, нужна точность до 1 см в секунду. Подобные системы позиционирования можно создать на базе навигационных спутников, но это безумно дорого.

Для студентов, обучающихся на кафедре «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы», построен тренажер с цифровым городом.

Нужна доступная и эффективная система наземной локации. И в МАДИ сейчас готовят разработчиков таких систем, а также пользовательских сервисов и приложений, а это сложные инженерные задачи. Параллельно обучают и тех, кто будет эксплуатировать данные системы – анализировать ошибки и выявлять причины сбоев.

Обязательно потребуются люди, которые будут создавать нормативно-правовую базу для этого цифрового взаимодействия. Результат отсутствия контроля можно видеть в системе каршеринга, где нет безошибочного рейтингования пользователей, поэтому многие водители, пользующиеся краткосрочной арендой автомобилей, так опасно и непредсказуемо ведут себя на дорогах.

«Высокая транспортная загрузка – благо. Это признак того, что экономика работает. Не нужно бороться с загрузкой, нужно уметь ее регулировать и контролировать», – считает Султан Жанказиев, заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения, интеллектуальные транспортные системы».



Дороги дороги

Техническая специальность, где почти все выпускники потом работают по профилю – это дорожное строительство. В ближайшей перспективе такие специалисты будут еще больше востребованы, ведь даже самая умная транспортная система не может существовать без дорог.

В МАДИ готовят не только дорожных строителей, но и проектировщиков аэродромов. Последнее направление уникально, ибо даже в Московском авиационном институте (МАИ) такой специальности нет.

Неудивительно, что уже на старших курсах за студентами начинается охота. Дело не только в востребованности, но и в самой профессии. Попадая на кафедру «Дорожное строительство», студенты редко меняют направление.

В лабораториях дорожного факультета исследуют разные составы дорожного покрытия – не только для обучения, но и выполняя реальные заказы от дорожников.

Специализация начинается с самого начала обучения. С первого же курса каждому достается проект, который он разрабатывает вплоть до выпуска. В нем не только базовое проектирование дорог и мостов, но и цифровое моделирование – создание электронных двойников реальных объектов. И это отдельный от диплома продукт, являющийся дополнительным портфолио.

На этом стенде испытывают сопротивляемость дорожного покрытия к образованию колеи. Можно менять состав покрытия, а также усилие и время воздействия нагрузки.

Кроме того, дорожные специалисты востребованы на производстве, их знания и способности хорошо оплачиваются. Во время производственной практики компании бьются за то, чтобы молодежь шла именно к ним. Завлекают высокой оплатой, соцпакетами, другими бонусами. И студенты к защите диплома подходят уже готовыми специалистами с опытом работы.

«Мы с радостью идем навстречу тем, кто еще студентом хочет работать по специальности. У нас бывают случаи, когда выпускник защищает диплом, уже являясь руководителем какого-то небольшого подразделения», – говорит Владимир Надеждин, декан Дорожно-строительного факультета.

На старт!

Сегодня быть технарем снова престижно, и в свете нынешних экономических преобразований спрос на специалистов из автомобильной отрасли будет только расти. МАДИ – хорошая стартовая площадка для людей, желающих посвятить свою жизнь автомобилям и построить блестящую карьеру.