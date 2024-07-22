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Прямая линия: задавайте вопросы о системе охлаждения автомобиля и антифризах

Как часто нужно мыть радиаторы охлаждения и нужно ли вообще? Какую охлаждающую жидкость выбрать и с каким интервалом ее менять? На эти и многие другие вопросы о системе охлаждения и охлаждающей жидкости ответит эксперт.

Ваши вопросы мы адресуем в компанию «ПРАМО» – крупнейшему оптовому поставщику запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и пр.).

На вопросы читателей «За рулем» ответит технический эксперт – Александр Конов.

Александр Конов, технический эксперт от компании «ПРАМО».
Александр Конов, технический эксперт от компании «ПРАМО».

Ответы опубликуем на сайте и в сентябрьском выпуске журнала «За рулем».

Присылайте ваши вопросы на электронную почту [email protected]. Постарайтесь сформулировать их как можно подробнее - так эксперту будет проще сориентироваться в вашей конкретной ситуации.

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«За рулем»
22.07.2024
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