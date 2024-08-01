Китайский кроссовер через 25 тысяч км — первые результаты длительного теста

«За рулем» рассказал, что ждет Haval Dargo X через полтора года эксплуатации

Haval Dargo X пробыл в парке «За рулем» с 10 до 25 тысяч км. Поломок не было, зато длительная эксплуатация позволила лучше раскрыть характер машины.

Сразу расстроим скептиков: внеплановых визитов на сервис до пробега 25 000 км Haval Dargo X не потребовал. Да и явных раздражающих недоработок в машине не обнаружилось.

Двигатель Haval Dargo X

Расход масла за 15 000 км, которые проехал Dargo между ТО, незаметен. При этом несколько раз за этот пробег кроссовер разгоняли до максимальной скорости и проводили замеры его динамики. Тянет мотор, кстати, гораздо веселее, чем обещали официальные технические характеристики. Вместо максимальной скорости 180 км/ч и 10 секунд разгона до сотни – 202 км/ч и 8,9 секунды.

Трансмиссия Haval Dargo X

Робот у кроссовера адекватный. Небольшие рывки проявились только на жаре более +30°С в пробках. А вот все внедорожные упражнения он перенес стоически, без каких-либо запахов и жалоб, отображаемых индикаторами на панели приборов.

На большой цифровой приборной панели некоторые данные отображаются почему-то очень мелко. Например, одометр и топливомер.

Полный привод Haval Dargo X

Главная особенность Х-версии Dargo – блокировка заднего межколесного дифференциала. Наглядно ее работу показал тест с нашими роликовыми платформами.

Для кроссовера у Haval Dargo X очень хорошие внедорожные способности.

Dargo X легко прошел первое упражнение, когда сцепления лишены оба передних колеса. В режиме Eco задние колеса подключаются заметно дольше, а во всех других режимах машина трогается уверенно и быстро.

Имитация диагонального вывешивания (платформы под правым передним и левым задним колесами) успешно пройдена только в режиме Sport. Почему-то при любой «внедорожной» настройке (снег, грязь, песок, камни, ухабы) машина не смогла перераспределить крутящий момент между колесами одной оси. Но и это отличный результат: «диагональ» преодолевают далеко не все кроссоверы всемирно известных брендов.

Самое сложное упражнение – когда роликовые платформы размещаются под тремя колесами, и асфальта касается только одно заднее колесо. В режиме Sport электроника переводит на него крутящий момент, и автомобиль пытается тронуться. На ровной поверхности точно было бы движение вперед. Но на платформах колеса стоят в «ямках», поэтому для выезда из них нужно больше тяги. Пришло время нажать волшебную кнопку задней блокировки. И никаких проблем – Dargo X выбрался. Причем колесо даже оставило черный след пробуксовки на асфальте: тяги на нем было с избытком.

Кузов Haval Dargo X

За 25 000 км пробега и полтора года жизни Dargo X получил только пару небольших сколов на передней кромке капота. Никакого рыжего налета на них нет и в помине.

Никаких следов ржавчины после двух зим не нашлось и на днище. Хотя мастика нанесена не сплошным слоем – есть прогалины, где виден металл. Чистота сохраняется и в подкапотном пространстве.

После двух зим днище сохранилось в идеальном состоянии – как на машине, только что выехавшей из салона.

Расход топлива Haval Dargo X

Аппетит кроссовера оказался одинаковым и летом, и зимой: 10 литров на 100 км по трассе, 12 литров – в смешанном цикле, 14-15литров – в городском. Уложиться в 9 литров на 100 км удалось только в поездках по загруженным однополосным трассам, где обгонять негде, а трафик позволяет набрать скорость больше 90 км/ч.

Стоимость ТО Haval Dargo X

На пробеге 25 000 км полагается делать второе ТО. Обзвон дилеров выявил большой разброс цен: кто-то просит меньше 16 тысяч рублей, а другие – почти 24 тысячи.

На стоимость ТО, среди прочего, влияет и марка используемого дилером масла.

Он стал мощнее, умнее, теплее – что сделали китайцы с любимым кроссовером россиян.