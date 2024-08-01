Китайский автопром заставят говорить по-русски. Как это нам поможет?

Минпромторг решит проблему с запчастями с помощью поправок в Техрегламент

Ассоциация российских автодилеров (РОАД) пожаловалась в ФАС на китайских автопроизводителей, сетуя на нехватку запчастей, отсутствие технической документации и обязательств компаний и дистрибьюторов по техподдержке дилеров.

На ситуацию с китайским автопромом ранее обращал внимание и Банк России. Любые запчасти достать можно, но есть сложности с их заказом – для многих моделей каталоги запчастей отсутствуют или доступны только на китайском языке, отмечает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Часто нет и заводских инструкций по ремонту и обслуживанию. Из-за этого затягиваются сроки поставок запчастей и ремонта.

В отличие от европейских автоконцернов, которые законодательно обязаны предоставлять документацию на языках всех стран и запчасти – на весь срок службы авто, в России и Китае таких законов нет.

Поэтому РОАД приходится самостоятельно переводить каталоги и инструкции, причем электронные переводчики с техдокументацией справляются плохо.

Минпромторг РФ готовит поправки в Техрегламент о безопасности колесных транспортных средств, которые обяжут автопроизводителей предоставлять всю информацию по обслуживанию и ремонту на русском языке.

Иначе новые модели сертифицировать не будут.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Даже если это произойдет, то запчасти быстрее приезжать не станут. А владельцев, по большому счету, не интересуют каталоги и методички – главное, чтобы ремонт занимал минимальное время.

Похоже, наращивание поставок запчастей для китайских марок в какой-то период сильно отстало от скачкообразного роста продаж.

Но вообще, у всех «старых» китайских производителей, что работают у нас больше трех-пяти лет, в России давно есть центральные склады запчастей, а у многих и региональные.

Сами дилеры признают, что к маркам Haval, Chery, Changan и другим крупным игрокам вопросов немного.

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Страсти и запчасти», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2024.