#
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Проживем сами! Новые подробности о производстве шин в России

Никита Гудков: В шинной сфере доминирования Китая не предвидится

Эксперт «За рулем» Никита Гудков побывал на шинном заводе компании, ставшей наследницей предприятия Nokian. Напомним, финский производитель из-за санкций в 2023 году был вынужден покинуть Россию.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Но, как известно, природа не терпит пустоты, и на заводе обосновался другой производитель – Ikon Tyres, хозяином которого является концерн «Татнефть».

Поездив на шинах всей линейки, эксперт сделал вывод, что отечественные покрышки по качеству нисколько не уступают финским. Даже базовая Ikon Eco 3 держится на дороге так, что не идет ни в какое сравнение с тем, что предлагают в «бюджете» китайские шинники.

Мнение эксперта

Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:

– По мере того, как меняется наш автомобильный парк, меняются и предложения шинников. Ikon освоил уже около 15 новых размерностей шин – прежде всего, для китайских автомобилей. Например, появился достаточно популярный размер 245/45 R20, используемый, в частности, на больших Geely.

А в 2025 году ждем первые модели покрышек полностью российской разработки. Сегодняшняя загрузка завода – около 50%. Раньше он работал, в основном, на экспорт, и нынешние его владельцы тоже кровно заинтересованы в налаживании каналов поставок за рубеж. Для начала – в Казахстан и Узбекистан, а уж там – как пойдет. Главное – что в шинной сфере доминирования Китая не предвидится. Проживем сами!

Подробнее о новых российских шинах и их производстве можно прочитать в августовском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Публикация подготовлена по материалам статьи «С запасом», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2024.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Количество просмотров 8491
03.08.2024
Поделиться:
Оцените материал:
+1