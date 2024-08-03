Проживем сами! Новые подробности о производстве шин в России
Эксперт «За рулем» Никита Гудков побывал на шинном заводе компании, ставшей наследницей предприятия Nokian. Напомним, финский производитель из-за санкций в 2023 году был вынужден покинуть Россию.
Но, как известно, природа не терпит пустоты, и на заводе обосновался другой производитель – Ikon Tyres, хозяином которого является концерн «Татнефть».
Поездив на шинах всей линейки, эксперт сделал вывод, что отечественные покрышки по качеству нисколько не уступают финским. Даже базовая Ikon Eco 3 держится на дороге так, что не идет ни в какое сравнение с тем, что предлагают в «бюджете» китайские шинники.
Мнение эксперта
Никита Гудков, зам. главного редактора журнала «За рулем»:
– По мере того, как меняется наш автомобильный парк, меняются и предложения шинников. Ikon освоил уже около 15 новых размерностей шин – прежде всего, для китайских автомобилей. Например, появился достаточно популярный размер 245/45 R20, используемый, в частности, на больших Geely.
А в 2025 году ждем первые модели покрышек полностью российской разработки. Сегодняшняя загрузка завода – около 50%. Раньше он работал, в основном, на экспорт, и нынешние его владельцы тоже кровно заинтересованы в налаживании каналов поставок за рубеж. Для начала – в Казахстан и Узбекистан, а уж там – как пойдет. Главное – что в шинной сфере доминирования Китая не предвидится. Проживем сами!
Подробнее о новых российских шинах и их производстве можно прочитать в августовском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
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Публикация подготовлена по материалам статьи «С запасом», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2024.
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