Да я сам все починю! — вот что надо иметь под рукой

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Хороший инструмент – уже половина дела, а все инструкции и лайфхаки посмотрите в интернете.

Сэкономить на обслуживании современного автомобиля можно даже сегодня, если самые простые операции делать самостоятельно. Замена свечей, масла, фильтров и колодок, деталей подвески… Даже дозаправить кондиционер вы можете сами. Достаточно обзавестись нужным инструментом, который:

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Экипировка для ремонта

Чтобы работать с автомобилем, для начала нужна удобная и устойчивая к загрязнениям одежда. Можно, конечно, переодеться во что-то старое и ненужное, но вряд ли такой наряд защитит вас от попадания на кожу едких технических жидкостей. Поэтому лучше обзавестись прочным комбинезоном и перчатками, в том числе прорезиненными.

Ключи и насадки

Возможно, ваш набор инструментов до сих пор неполон только потому, что вы не знаете, что может вам понадобиться в следующий раз, и докупаете ключи по мере необходимости.

Действительно, чаще всего в автомобилях используются гайки (и болты, соответственно) размером от 6 до 19 мм. Некоторые из них удобнее крутить рожковым ключом, другие – накидным. А еще бы хорошо купить «трещотку», которой можно откручивать гайки, не переставляя ключ на другой угол. Однако когда-то нужна «трещотка» с ручкой поменьше, а когда-то – побольше… Да, собрать набор инструмента непросто. Но это и не нужно.

Все уже собрано и упаковано в удобные прочные кофры. Покупайте любой из десятка предлагаемых наборов ключей. Состав набора подробно описан во всех карточках товаров. При этом вам не надо перепроверять нужные размерности и прочие параметры – все необходимые для ремонта ключи и головки в наборах есть всегда. Надо лишь выбрать «допы».

Например, в одном наборе есть три «трещотки» разных размеров, а в другом к ним добавлен также «червяк», который позволяет откручивать болты и гайки под самыми невероятными углами и в разных плоскостях относительно самого болта или гайки. Где-то к головкам добавлен набор рожковых ключей, Г-образный трубчатый торцовый ключ (очень важная вещь), удлиненные головки, разнообразные насадки на отвертки… И все это в компактном чемоданчике – разложено по местам. Вот его и купите. Он пригодится не только в автомобиле, но и дома, а также на даче (кстати, ваш приусадебный мотоблок обслуживать с таким набором ключей тоже несложно).

Пассатижи и специальный инструмент

Мы не зря вывели пассатижи в отдельную главку. Дело в том, что пассатижей – десятки видов. Но не надо покупать их все. Вам понадобятся обычные классические пассатижи, желательно с перекусывателями проволоки и проводов на торцах – поперечными канавками по бокам места соединения двух половинок пассатижей) и пассатижи для снятия/установки стопорных колец (как же их сложно снимать без такой полезной штуки!).

Также выясните, какой свечной ключ нужен для вашего автомобиля – на 14, 16, 18… Автопроизводители нередко специально придумывают особые ключи, лишь бы вы ездили для замены свечей только в сервис. Например, для некоторых Peugeot и Citroen нужен двенадцатигранный (!) ключ на 14, и обычный шестигранный тут вообще не подойдет (каково коварство! – далеко не в каждом сервисе есть такой ключ). Однако на Мегамаркете найдете любой нужный вам свечной ключ по цене одной замены свечей и даже дешевле.

Также лучше бы взять баллонный ключ, так как штатные (которые кладут автопроизводители в машины) часто слишком хлипкие и могут выдержать лишь несколько замен колес (как раз по количеству экстренных ситуаций на дороге).

По этой же причине стоит купить нормальный домкрат, подходящий под дорожный просвет вашего автомобиля минус профиль шины (когда она сдута). И обзаведитесь обычным ножным насосом – это недорогое устройство окажется незаменимым, так как авторозетка, необходимая для компрессора, нередко бывает недоступна (а вы у себя всегда под рукой, и можете накачать и колесо, и матрас, и мяч…).

Вы даже можете купить PDR-инструмент для удаления вмятин без покраски: установили, потянули, выправили. Сколько за это попросят у вас в сервисе? Вряд ли меньше пары тысяч, однако именно этих денег хватит для решения проблемы своими силами.

Электроинструмент

Из всего разнообразия здесь вам понадобится разве что ударный шуруповерт. Он поможет и закисшую гайку открутить, и прикрутить колесо на место с нужным усилием затяжки болтов.

Маленькие помощники

Помимо инструмента необходимо запастись мелочами, без которых часто не обойтись. Например, фонариком, герметиком, ветошью (тряпками). Открутить закисший болт помогут проникающие смазки WD-40, Hi-Gear или CRC. Не помешает и телескопический магнит – с его помощью вы легко достанете затерявшуюся в недрах подкапотного пространства гайку.

Инструмент для ремонта кондиционера

Тут особый случай. Кондиционеры (а также климат-контроли) есть сегодня у большинства автомобилей. У половины из них рано или поздно обнаруживаются утечки. И вместо того, чтобы тратить время и деньги на дозаправку кондиционера в сервисе, можно заказать баллон с фреоном и заправлять незаменимую в жару систему самостоятельно. Утечку же фреона вам помогут найти ультрафиолетовый фонарь и специальные очки.

Нормо-час

Как видите, весь нужный инструмент у вас под рукой. Осталось его купить и забрать в пункте выдачи. Нормо-час в автосервисе сегодня – от 1500 рублей (цена работ без учета стоимости запчастей), и эти деньги вы будете экономить каждый раз, когда возьмете инструмент в руки и сделаете несложные операции сами.

Мегамаркет же поможет сэкономить еще, потому что сейчас там действует акция: промокод МОЕЛЕТО даст скидку 2000 рублей на первый заказ от 6000 рублей.

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