Сколько осталось жить дизельным легковушкам?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Верно ли, что дизельные двигатели фактически уходят из легкового автопрома?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– В целом – да. По крайней мере, легковые дизели небольшого объема. Причина не только в экологических нормах, росте доли гибридных и электрических моделей, но и в бензиновых турбомоторах малого объема. При нынешних технологиях они не уступают дизелю в тяговитости и экономичности. При этом они избавлены от некоторых врожденных проблем дизельных двигателей вроде затрудненного пуска зимой.
Век турбодизелей с большим объемом для внедорожников, кроссоверов и премиальных седанов будет дольше, но и он закончится. Дольше всего дизель проживет в коммерческой технике. Полноценной замены в этом секторе ему пока нет, и в ближайшие несколько десятилетий не предвидится.
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