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Электромобили в России стали популярнее, чем дизельные!

Автостат: продажи новых электромобилей в РФ превысили продажи дизельных машин

Электромобили в занимают все еще очень небольшую по сравнению с бензиновыми машинами долю авторынка РФ. Но, согласно последним статистическим выкладкам, эта доля превысила ту, что занимают дизельные машины! Если в июне 2023-го россияне купили 2424 дизельных авто и 1060 электромобилей, то в нынешнем июне – всего 605 «дизелей» и 1078 «электричек».

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Так получается, не электромобили прибавили в популярности, а дизели ее растеряли? Однако ситуация выглядит по-другому, если взглянуть на продажи за все первое полугодие 2024 года. Электромобили перемахнули через отметку в 10 тысяч проданных машин, а дизели – едва превысили планку в 6 тысяч. В прошлом году дизельных машин было продано столько же (по приведенным данным – ровно столько же), а вот электрических – менее 4,5 тысяч...

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Если пробежаться отдельно по «электрическим» маркам, то почти все они за минувший год продажи нарастили. Ожидаемое исключение составляют лишь Tesla и Volkswagen, а немного неожиданное – Evolute. Кстати, Evolute и Москвич – единственные электромобили в списке, продающиеся в РФ официально. Voyah, еще один «официал» и фигурант прошлогодних топов, в нынешних списках бестселлеров отсутствует.

Самым популярным электромобилем по-прежнему остается пятидверный спорт-хэтч Zeekr 001 – c большим отрывом, несмотря ни на что. На втором месте – родственный кроссовер Zeekr X. Третье место, если смотреть по результатам продаж за полугодие, пока удерживает Москвич 3e.

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Источник: Автостат Инфо

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Иннокентий Кишкурно
Фото:АГН «Москва», Автостат Инфо
18.07.2024
Фото:АГН «Москва», Автостат Инфо
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