Анатолий Светликов: Шины из нашего каучука не уступают по качеству импортным

Директор Дивизиона «Транспорт» компании «СИБУР» рассказал об импортозамещении компонентов и новых разработках для отечественного автопрома.

Компания «СИБУР» – российский лидер в производстве полимеров и каучуков. Продукция компании применяется во многих секторах экономики по всему миру: строительстве, пищевой промышленности, медицине и фармацевтике, сельском хозяйстве. Но нам, конечно же, интересно, какую роль компания «СИБУР» играет в автомобилестроении.

Анатолий Светликов, директор Дивизиона «Транспорт» компании «СИБУР»

– Сейчас есть сложности в поставках сырья из-за границы. Как «СИБУР» участвует в импортозамещении?

– Начиная с 2022 года транспортная отрасль столкнулась с множеством серьезных вызовов. Главные – это разрыв цепочек логистических поставок материалов, необходимых для производства автомобильных компонентов, и уход многих международных компаний с рынка России.

По части импортозамещения «СИБУР» предлагает множество решений из текущего продуктового портфеля, а также разрабатывает с ключевыми игроками отрасли новые материалы для замены традиционных.

Мы столкнулись с серьезной проблемой – необходимо фактически с нуля организовывать локализацию производства деталей интерьера и экстерьера, особенно для новых моделей автомобилей, что, в том числе, удлиняет процесс омологации материалов.

В 2003 году рынок полимеров вырос на рекордные 9%, что опережало темпы роста ВВП. По данным Росстата, в 2023 году производство автомобилей всех типов в России увеличилось почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Это порядка 740 тысяч единиц, из которых легковых – 530 тысяч (плюс 18%). При этом потребление отечественных полимеров в автопроме для производства локальных автокомпонентов выросло на 70%.

– Какие полимерные материалы сегодня нужны автопрому больше всего?

– За последние два года для автомобильной промышленности «СИБУР» разработал и внедрил новые марки полипропилена, полиэтилена, ABS-пластика, поликарбонаты и синтетические каучуки с общим потенциалом по переработке более 20 тысяч тонн в год.

Это позволило импортозаместить наиболее критичные продукты для автомобилестроения. Наши материалы используются при производстве фар, топливных баков, бамперов, приборных панелей, аккумуляторов, сидений, тормозных и охлаждающих жидкостей, шин и даже негорючего интерьера электробусов.

В настоящий момент мы прорабатываем около 100 различных инициатив, которые сформированы совместно с ключевыми представителями отрасли.

– Зачем менять металлические детали автомобиля на пластиковые? Какую выгоду это принесет производителям и потребителям?

– Многие традиционные автомобильные компоненты, которые исторически производились из металла, можно и нужно заменить на полимерные или композиционные решения. Это позволит снизить массу автомобиля, что очень важно для потребителей. Ведь этот показатель напрямую влияет на топливную экономичность и выбросы CO 2 . Если облегчить автомобиль на 50 кг, то расход топлива уменьшится на 0,2 л/100 км.

Еще один существенный плюс – повышается антикоррозионная стойкость, кузов из пластика в принципе не ржавеет. Кроме того, пластик дешевле металла, и технологические процессы сборки проще. Получается, что автомобиль из такого материла выгоднее производить, а значит, и его цена будет ниже.

Большой интерес к таким замещениям проявляют ведущие автопроизводители АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ. Конечно, это дело не завтрашнего дня, и совместно нам предстоит проделать большой путь. Ведь придется решить много вопросов, связанных с пассивной безопасностью автомобилей и изменениями в производственных циклах автозаводов.

– Производство шин в России упало из-за ухода западных производителей и ограничения доступа к зарубежным компонентам. Чем готов помочь «СИБУР» в этой ситуации?

– Из-за санкций импорт синтетических каучуков из Европейского союза был практически прекращен. Возник риск остановки шинных заводов. Производители были вынуждены искать альтернативные источники сырья.

Для выхода из сложившейся ситуации компания «СИБУР» запустила проект поддержки производителей шин, включающий разработку новых марок и рецептур резиновых смесей.

В рамках проекта с помощью наших научных центров удалось импортозаместить 7 марок дефицитных каучуков и сертифицировать еще более 50 альтернативных компонентов шин. Это позволило не прерывать работу многих российских шинных заводов, поддержать текущий ассортимент продукции и начать разработку новых моделей шин с использованием каучуков «СИБУРа».

Два года назад объем импортных каучуков составлял около 25%. А по итогам 2023 года, благодаря совместной работе «СИБУРа» с производителями шин, доля импорта упала до 1%. За первое полугодие 2024 года загрузка мощностей наших шинных производств увеличилась на 20%.

В этом году совместно с Минпромторгом и шинными компаниями мы начали программу по замене натурального каучука из Юго-Восточной Азии на синтетический, который производится на территории России. Изопреновый каучук дешевле и технологичнее натурального.

– «СИБУР» уже наработал богатую научно-техническую базу. Будет ли компания помогать производителям шин разрабатывать новые модели?

– Сейчас «СИБУР» стал аттестационным центром по омологации химии, которая используется при производстве резиновых смесей для шин. Более того, мы входим в тройку ведущих мировых производителей каучука. И все мировые шинные компании на разных континентах используют каучук, который производит «СИБУР».

Уверенно заявляем, что по качеству шины из российского каучука не уступают импортным.

– Сейчас все чаще говорят об экологии. Что вы делаете, чтобы сделать планету чище?

– Можно выделить два направления. Первое – это замена металлических компонентов на пластики и композиты. Мы видим в этом большую ценность для отрасли и для экологии в плане снижения выбросов CO 2 .

Второе направление – разработка рецептур компаундов, содержащих вторичные полимерные материалы. Они могут использоваться для различных автокомпонентов – подкрылков, брызговиков, пластиковой защиты порогов.

Так что к вопросам экологии мы относимся очень внимательно. Кстати, у нас в офисе стоит автомат по сборке использованных бутылок – этот полимер потом получает вторую жизнь.

– Международная выставка MIMS Automobility Moscow привлекает сотни участников и десятки тысяч посетителей. Каких результатов вы от нее ожидаете?

– После отраслевой трансформации «СИБУРа» MIMS станет первой выставкой, в которой наш дивизион участвует как отдельное транспортное направление. На нашем стенде мы будем рассказывать посетителям и партнерам о наших перспективных проектах и планах по развитию.

В числе приоритетных задач: познакомиться с новыми игроками нашей отрасли и укрепить работу с нынешними партнерами. Уверены, что после этой выставки у нас появится еще больше идей для новых проектов, которые позволят поддержать и развить автомобильную отрасль России.