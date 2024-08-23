Пиццевозы, «бегемоты», меломаны... — дополните список опасных участников движения

Эксперт «За рулем» напомнил, от кого на дороге стоит держаться подальше

Принцип ДДД («Дай Дорогу Дураку») известен давно. Однако с момента появления принципа «дурак» изменился, и сегодня это не только человек, который слепит вас фарами, моргает ими, упирается в задний бампер или кричит вам что-то, активно жестикулируя.

Напротив, сегодня нарушитель вашего спокойствия – безобидная, казалось бы, личность, которая никак не подходит под определение дорожного агрессора. Но именно эта безобидность подчас таит в себе опасность. И держаться от таких людей, чтобы они не испортили вашу поездку, лучше подальше.

Пиццевозы

Конечно, вместо пиццы эти курьеры, доставляющие еду, могут возить что угодно. Чаще всего они используют электровелосипеды. Многие ведут себя так, словно им все дозволено, и пользуются своей безнаказанностью.

Они едут куда хотят и как хотят – поперек проспекта, на красный свет, с одного угла перекрестка по диагонали на другой, по подземным переходам, тротуарам, между рядами, по дворам и скверам.

Инспекторы ГАИ их не трогают – разве что могут выговор сделать. А что с ними можно еще сделать? Но если такой доставщик попадет вам под колеса (например, вылетев на пешеходный переход на полном ходу, хотя ПДД в этом случае требуют спешиваться), то проблемы вам гарантированы.

Самокатчики

Их поведение часто такое же, как у доставщиков еды. Они тоже могут ездить в любом направлении, не спешиваться на пешеходных переходах, при этом они могут быть в наушниках, а также перевозить пассажира. При этом самокатчики не отвечают ни за что. Если, не дай бог, один из них влетит под ваш автомобиль, обвинят в ДТП, скорее всего, вас.

Каршеринг

У водителя каршеринга нет чувства собственности: ему нет дела до сохранности прокатного автомобиля, как, впрочем, и вашего. К тому же, пользующийся каршерингом водитель может не так уж и часто садиться за руль, и его навыки вождения могут быть очень скромными, а желание прокатиться с ветерком (в том числе ради экономии денег) – сильным.

Громкая музыка

Если по соседству с вами едет автомобиль с громкой музыкой, постарайтесь поскорее удалиться от него. Такой водитель, как правило, мало что видит и ничего не слышит. К тому же доказано, что слишком громкая музыка воспринимается организмом как физическая нагрузка: увеличивается общий расход энергии, возникает утомление, головная боль, головокружение, вестибулярное нарушение, снижается острота зрения и слуха, изменяется ритм дыхания и сердечных сокращений, кровяное давление… В таком состоянии невозможно адекватно управлять автомобилем, так как оно сродни состоянию алкогольного опьянения.

Гигантизм

За рулем огромных кроссоверов, внедорожников и пикапов часто сидят люди, еще вчера управлявшие скромной малолитражкой. Они еще не свыклись с габаритами нового автомобиля, но уже обрели чувство превосходства над теми, на кого теперь смотрят сверху вниз.

Масса и габариты таких автомобилей давно приблизились к легким грузовикам, но их водители далеко не всегда готовы к управлению такими «тяжеловозами». Если им нужно перестроиться, они это делают напористо, поскольку зачастую, действительно считают себя главными на дороге. Их доводы просты: не будете же вы бодаться с трактором или танком… И не надо, не бодайтесь.

Таксисты

Проблемы таксистов решаемы, но пока не решены. Они зарабатывают деньги, и чтобы заработать достаточно, просиживают за баранкой целыми днями. А усталость – враг водителя. Другая проблема – незнание города, из-за чего таксисты часто отвлекаются на навигаторы, едва не пропускают съезды и повороты, чем провоцируют аварийные ситуации. Третья проблема – низкоквалифицированные кадры, которые чаще всего и портят портрет адекватного и законопослушного профессионального таксиста.

Остатки былой роскоши

Заметив рядом в потоке видавший виды автомобиль дорогого бренда, будьте бдительны. Очень часто такие машины используют для организации автоподстав. Увы, автоподставы еще не вымерли. Грубо говоря, автомобиль подставщиков подрезает жертву и быстро тормозит. Происходит небольшое ДТП, и жертву начинают запугивать, желая получить с нее компенсацию за порчу дорогого автомобиля.

Если это случилось, не слушайте мошенников, которые будут вам говорить: вы виновник аварии, и вам все равно придется платить (ОСАГО ущерб не покроет), а если ДТП зарегистрировать, то страховка для вас на следующий год будет дороже, плюс штраф же еще выпишут. Звоните в ГАИ и сообщайте о ДТП – подставщики предпочтут ретироваться.

Чтобы не стать жертвой мошенников, обзаведитесь видеорегистратором.

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