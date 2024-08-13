В России введут новый штраф
За передачу средств индивидуальной мобильности (СИМ) в пользование лицам, находящимся в состоянии опьянения, необходимо установить штраф до 30 тыс. рублей. С такой инициативой выступил сенатор Артем Шейкин, поправку к законопроекту об ответственности за неправильное использование СИМ он направил в Госдуму.
Соответствующий законопроект внесла на рассмотрение Госдумы группа сенаторов, документ был принят в первом чтении в конце июля текущего года. Речь идет не только о наказании за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения, но и об ответственности за превышение скорости во время пользования СИМ или велосипедом.
«Передача управления средством мобильности находящемуся в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей», – говорится в тексте поправки.
Кроме того, Шейкин предлагает также поправку к законопроекту, которая предусматривает наказание в размере до 1,5 тыс. рублей за пользование телефоном во время поездки на электросамокате и других СИМ.
Шейкин выразил уверенность, что Госдума примет законопроект во втором и в третьем чтениях уже во время осенней сессии.
«Принятие законопроекта позволит защитить наших граждан, а прежде всего пешеходов от самокатчиков, которые с каждым годом все больше и больше нарушают правила дорожного движения», – констатирует сенатор.
Напомним, в настоящее время в России действуют следующие штрафы в отношении пользователей СИМ:
- за превышение скорости – штраф 800 рублей;
- за езду вдвоем на СИМ – штраф 800 рублей;
- если из-за водителя СИМ пострадает пешеход и его здоровью будет нанесен вред – штраф 1-1,5 тыс. рублей;
- за создание помех водителем СИМ во время движения – штраф 1 тыс. рублей;
- за управление СИМ в состоянии алкогольного опьянения – штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей.
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Источник: ria.ru