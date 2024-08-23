Китайские авто ломаются не чаще европейских, но есть нюанс

Илья Плисов: индикатором качества китайских машин могут служить таксопарки

Мы постепенно привыкаем к китайским автомобилям, на улицах городов их становится все больше, однако остаются вопросы по поводу их качества, обслуживания и ремонта.

Нет сомнений, что об этом больше знают практики, то есть те, через кого каждый день проходит поток таких автомобилей.

Эти вопросы Никита Гудков — заместитель главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, — задал на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, Илье Плисову, члену правления Союза автосервисов, замгендиректора франчайзинговой сети «ЕвроАвто».

– Как и чем сейчас чинят машины?

– Все сильно поменялось, в ассортименте запчастей теперь правят Китай, Турция, Иран. Кто-то ушел, а кто-то пришел – появились новые бренды или старые под новым именем и с чуть измененным ассортиментом. Но процесс «перелопачивания», я думаю, завершен, произошла стабилизация по брендовым партнерам.

Проблема в том, что и раньше было сложно, а сейчас неспециалисту разобраться во всем этом многообразии вообще невозможно – по красивой упаковке выбрать запчасть нельзя. Порой и деталь внешне выглядит неплохо, но это некачественный товар.

– Китайские автомобили ломаются чаще по сравнению с европейскими?

– Опыт показывает, что распределение по поломкам такое же, как и по «европейцам». При этом не все китайские автомобили имеют равный уровень качества.

Но и количество поломок тоже не показатель. Вот есть топ-3 китайских брендов на нашем рынке (Haval, Chery, Geely. — Прим. ред.). Этих машин продают больше, а значит, и поломок соответственно больше, просто из-за количества. Индикатором качества скорее могут служить таксопарки. Надо смотреть, какие автомобили, каких марок и моделей они закупают – у них пробеги большие, и они уже знают, что «проходит» дольше.

– А что сегодня со складами запчастей?

– Китайцы решают эту проблему, создают склады дистрибьюторов. Сегодня дилерам невыгодно держать у себя большие запасы. Китайцы уже начинают заходить на рынок сразу со своими центральными складами.

– На заказ могут привезти любую запчасть?

– Сегодня на рынке существуют особые компании, которые привозят детали под заказ. Это особый бизнес, у них, как правило, есть связь с таможней, возможно, их не так досконально проверяют. По сложным агрегатам, как правило, все сервисы обращаются к ним. Но сроки «добычи» возросли.

Порой какую-то запчасть приходится ждать до 6 месяцев, и хорошо, если авто на ходу, и мы временно обходимся так называемым «скотч-ремонтом». А если деталь для машины жизненно необходима? Проще в этом смысле с массовыми автомобилями. Когда-то была идея на уровне правительства сократить количество платформ ввозимых автомобилей, чтобы проще было работать, но она не прижилась.

– Параллельный импорт, сложные дорогие машины – как обстоят дела с запчастями для них?

– С деталями на такие машины сложно. Как правило, те, кто ввозит такие машины, занимаются и запчастями. Но вообще странно покупать такую машину, а только потом думать, как ее ремонтировать. Ради чего? Чтобы показать другим, что у тебя особенный, не такой, как у всех, автомобиль? С ремонтом потом головная боль, да и перепродажная стоимость невелика.

– Что с каталогами запчастей и документацией по техобслуживанию китайских авто? По-прежнему сложно?

– Сложности остаются. Мы добиваемся того, чтобы на законодательном уровне было прописано, чтобы тех, кто поставляет авто, обязали обеспечить его технической документацией.