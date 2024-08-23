У нас должна быть своя система стандартов для китайских машин

Александр Меджибовский: Россия выпускает свои хорошие присадки к моторным маслам

Как известно, все современные моторные масла состоят из базовых масел и улучшающих их свойства присадок. Сегодня присадки к моторным маслам – больная тема. Раньше их производили всего четыре компании (Lubrizol, Infineum, Afton и Chevron), но в сложные времена все они покинули российский рынок.

Однако унывать не стоит, без присадок мы не останемся, и речь не только о Китае: у нас есть современные отечественные разработки.

Об этом Никите Гудкову – заместителю главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал председатель правления ГК «Квалитет», доктор технических наук, профессор Александр Меджибовский.

– Как же теперь быть производителям масел?

– До санкций список компаний, производящих присадки, был маленьким, потому что для допуска к использованию на таких автомобилях, как Mercedes-Benz и BMW, пакеты присадок должны были проходить дорогостоящее тестирование в серьезном испытательном центре с очень дорогим оборудованием.

По сути, был монополизм, теперь все изменилось, и надо сказать, наконец, открылось, что мы владеем собственным интеллектуальным богатством. Несколько компаний в России выпускают по одной присадке, но только «Квалитет» производит весь необходимый пакет присадок. Сегодня абсолютно всё можно импортозаместить. Не хватает, пожалуй, только сложного фосфора, но его можно привезти из Индии или Китая.

– Значит, к вам выстроилась очередь из производителей масел?

– Наше предприятие полностью загружено. Хотя мы могли бы и расширить производство, но наша страна очень любит все иностранное, несколько поколений сменилось, а любовь осталась.

В Тамбове мы производим около 30 видов присадок, из них собираем пакеты присадок для всех видов масел.

– Тем не менее, многие производители масел обратились в сторону Индии и Китая…

– Наши присадки лучше, потому что рассчитаны на нашу страну и наши условия эксплуатации. Не скажу, что импортные плохого качества, но приборы показывают (по количеству отложений), что они работают на верхнем пределе свойств, а наши – с большим запасом.

– У китайских автопроизводителей требования к маслам для двигателей гораздо ниже, чем у европейских, за счет того, что они рекомендуют просто чаще менять масло, да и к машинам относятся не так бережно. Мы должны на это ориентироваться?

– Большинство современных двигателей сложные и форсированные, поэтому масло в них должно быть высокого качества. Поэтому у нас должна быть своя система стандартов для китайских машин тоже. Мы должны уважать свою страну и бережно относиться к тем автомобилям, которые ездят по нашим дорогам.