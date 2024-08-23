Специалист из Тольятти рассказал, существует ли сегодня идеальный автомобиль

Владимир Коробейников: автомобили есть под задачи, а есть – под эмоции

Наряду с компаниями, производящими автокомпоненты, есть такие, которые берут существующие и улучшают их свойства. В том числе — детали подвески автомобиля.

Об этом Никита Гудков — заместитель главного редактора «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, — на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходила с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, – поговорил с Владимиром Коробейниковым, директором ООО «АСОМИ Автоподвеска», членом комиссии по автотехобслуживанию Самарского регионального отделения «Опоры России».

– Я так понимаю, что вы производите не совсем стандартные компоненты?

– Мы выходцы из системы тюнинга. Начинали с того, что брали подвеску и переделывали ее, а теперь мы сами производим продукт в сегменте масс-маркета, но сохраняем философию тюнинга подвески. Причем работаем преимущественно с Ладой, иномарки у нас занимают не больше 5%. Но со временем думаем больше заниматься иномарками, и именно теми брендами, которые собирают свои машины в России.

– То есть вы рассчитываете на поставки на конвейер? Переговоры уже ведутся?

– Пока с Haval и «Москвичом».

– Значит, вы держали в руках китайские подвески, изучали их. Какое впечатление у вас сложилось?

– В сегменте лоукоста разницы нет, где автомобиль сделан – в Африке, Азии, Европе или России. Конструкции меняются крайне редко, и, как правило, на премиальных автомобилях. В остальном ценится надежность и простота. Поэтому такие подвески нам точно по силам сделать в России, никаких проблем я не вижу.

– А как вы разрабатываете амортизаторы?

– У нас большое наследие для отечественных автомобилей, для иномарок мы работаем в основном по системе реверс-инжиниринга. Создавать НИОКРы очень дорого. Поэтому берем готовый амортизатор, разбираем, изучаем и создаем что-то подобное. При этом наш продукт лучше оригинала, так как мы не только изучаем, как это работает, но и совершенствуем продукт, опираясь на компоненты, которые есть в России. Испытываем на дорожных стендах и сотрудничаем с таксистами — они очень быстро наезжают большой километраж, это самые честные и непредвзятые испытатели.

– Тольятти всегда был специфическим городом, где господствовали Лады, но жизнь меняется. Пересаживаются ли ваши автомобилисты на «китайцев»?

– Мне кажется, владельцы Лады крайне редко пересаживаются на другие машины, а вот те, кто ездил на европейских брендах, да, пересели на «китайцев». Но ведь автомобили есть под задачи, а есть – под эмоции.

Лада – не идеальный автомобиль, да идеальных вообще нет. Но она хороша своей предсказуемостью, точно знаешь, сколько проедет без ремонта, как ее отремонтировать, это недорого и с деталями никогда проблем не будет. Так что мое сердце принадлежит все-таки отечественному бренду.