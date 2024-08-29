Чем грозит недогрев двигателя? Как мыть радиатор? Помпу менять? — Система охлаждения в вопросах и ответах

На вопросы читателей «За рулем» о проблемах в системе охлаждения ответил эксперт компании ПРАМО Александр Конов.

Всё, что может потечь и перегреться, рано или поздно потечет и перегреется. Поэтому в системе охлаждения отказать может всё, и вопросов на эту тему у нас много.

Редакция «За рулем» адресовала их специалистам компании ПРАМО – крупнейшего оптового поставщика запасных частей для техники отечественного производства: легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, тракторов, сельхозтехники, дорожно-строительной техники и спецтехники (ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и др.).

Сориентироваться в нюансах работы системы охлаждения двигателя поможет технический эксперт компании ПРАМО Александр Конов.

Александр Конов, технический эксперт компании ПРАМО

– Может ли сетка в решетке радиатора и в воздухозаборнике бампера ухудшить охлаждение двигателя?

– Если это не перфорированный щиток, а именно сетка с тонкими, редко расположенными нитями, она не затрудняет приток воздуха. Зато в значительной степени задерживает пух и грязь, которые постепенно забивают соты радиатора, приводя к перегреву двигателя. Кроме того, сетка может остановить летящий камень, способный пробить радиатор.

– Можно ли мыть сильно забитый грязью и пухом радиатор?

– Мыть под давлением крайне нежелательно – напором воды можно загнуть мягкие соты радиатора. Его нужно снять и примерно на сутки положить в ванну с моющим раствором, после чего аккуратно промывать со стороны двигателя. Однако для отечественных автомобилей порой выгоднее купить новый радиатор.

– В чем разница между сборным и паяным радиаторами? Какой из них лучше?

– Разница в соединении трубок со стенками верхнего/нижнего или боковых коллекторов. В сборных трубки вставляются в стенки коллекторов через уплотнительные кольца, видимые снаружи. В паяных соединения трубок со стенками коллекторов выглядят как единое целое. У сборных радиаторов трубки почти всегда круглого сечения, у паяных – обычно плоскоовального.

Теоретически паяные радиаторы отличаются лучшей теплоотдачей и более высокой прочностью, но они значительно дороже сборных. Например, разница в цене паяного и сборного радиаторов ПРАМО для Лады Приоры составляет 55%. Если оригинальный радиатор сборный, гнаться за паяным необязательно.

– Как после ухода именитых западных брендов найти более доступный, при этом качественный аналог оригинального радиатора среди множества неизвестных марок и ноу-нейма?

– Выбирать надо среди давно присутствующих на рынке брендов, которые специализируются на компонентах системы охлаждения и хорошо себя зарекомендовали. Если потратить немного времени на изучение вопроса, такие найдутся. Кроме того, индикатором качества является срок гарантии. Например, на радиаторы ПРАМО действует гарантия 36 месяцев.

– Нужно ли принудительно менять помпу при замене ремня ГРМ?

– Обычно даже оригинальная помпа не выхаживает ресурс второго ремня – начинает течь или шуметь подшипниками. А поскольку она приводится ремнем ГРМ, в стоимость замены помпы входит работа по замене ремня. Чтобы не оплачивать ее дважды, при замене ремня состояние помпы надо как минимум тщательно проверять. А по-хорошему – менять ее.

– Друг за другом: потек радиатор, рванул расширительный бачок, лопнул патрубок радиатора отопителя салона. Что может быть причиной?

– Скорее всего, заклинил клапан в крышке расширительного бачка, не позволяя воздуху выходить наружу при расширении ОЖ. Давление в системе начинает расти, и «где тонко, там рвется». Чтобы не участвовать в «гонках на эвакуаторе», клапан надо проверять на каждом ТО с помощью специального приспособления либо профилактически менять крышку бачка каждые 3–4 года.

– Прошлой зимой указатель температуры двигателя не доходил до привычной отметки, а салон долго прогревался. Не вредно ли это?

– Судя по симптомам, клапан термостата заклинил в открытом положении, и антифриз циркулирует по большому кругу системы охлаждения, не позволяя мотору на холоде прогреваться до рабочей температуры. Долгая езда с недогревом двигателя приводит к отказу нейтрализатора и многократно ускоренному износу двигателя. Заменить термостат надо как можно быстрее.

Кстати, совет по выбору аналога оригинального радиатора справедлив также для термостата и других компонентов системы охлаждения. Недавно термостат ПРАМО для Лады Гранты/Калины II наряду с оригинальной деталью и аналогами от трех известных брендов проходил независимые лабораторные испытания, по результатам которых все образцы показали абсолютно одинаковую температуру и время открытия основного клапана, что для термостата очень важно. То есть по характеристикам все четыре аналога оказались полностью корректной заменой «оригинала» – наш термостат победил только благодаря лучшему соотношению цены и качества.

– У меня Lexus RX II 2004 года выпуска. Из-за того что часто езжу по бездорожью, пришел в негодность радиатор охлаждения АКП. Цена на оригинал доходит до 140 тысяч, заменителей нет (что очень странно, с другими агрегатами такой проблемы нет). Можно ли установить универсальный радиатор либо похожий от Hyundai Sonata?

– Параметры радиатора охлаждения АКП рассчитываются автопроизводителем по множеству параметров – от объема масла в коробке передач до скорости его циркуляции по магистрали. Производители неоригинальных радиаторов стараются повторять характеристики оригинальной детали, предназначенной для конкретной модели и модификации автомобиля. А вот установка универсального или предназначенного для другого автомобиля радиатора – это самовольное изменение конструкции, рекомендовать которое я не возьмусь..

– Скажите, правда ли, что в ОЖ добавляют специальный состав, чтобы видеть утечку ОЖ в свете УФ-фонарика?

– Производители ОЖ по своему усмотрению могут (но не обязаны) добавлять в антифриз флуоресцентный индикатор утечек, видимый в свете ультрафиолетового фонарика.

– Можно ли смешивать ОЖ различных производителей с одинаковыми допусками? Например, G12 SWAG красный и G12 Lukoil красный?

– Теоретически, все антифризы одного класса – например, G12 – должны иметь одинаковый химический состав, поэтому совместимы друг с другом. Но без проведения химического анализа гарантировать это невозможно. Поэтому есть общее правило: для долива в пути следует использовать антифриз того же класса, который залит в систему охлаждения. Однако при первой же возможности следует заменить полученный «коктейль» антифризом от одного производителя. Учитывая большой разброс качества представленных на рынке ОЖ, антифриз следует выбирать на основе независимых тестов – например, журнала «За рулем».

Кстати, цвет антифриза – это всего лишь краситель, призванный сообщить о ядовитости жидкости и о местах ее утечек. При этом единого стандарта цветов окраски ОЖ определенных классов не существует – цвет антифриза может быть любым. Поэтому выбирать ОЖ надо не по цвету, а по требуемому автопроизводителем допуску.

Больше информации – на сайте и ТГ-канале ПРАМО.

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